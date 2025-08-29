Wiosną kawalerki w modzie?

„Dołek” w zakresie dostępności mieszkaniowej mamy już za sobą. Mimo tego, zainteresowanie niedużymi mieszkaniami z oferty deweloperskiej nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jak to zainteresowanie wyglądało w perspektywie kilkuletniej. Warto wziąć pod uwagę kawalerki, czyli najmniejsze nowe mieszkania, bo ich dotyczy ostatnio ciekawy trend.

Dzięki danym z bogatej bazy BIG DATA RynekPierwotny.pl można między innymi sprawdzić, jak zmieniał się udział osób poszukujących nowych kawalerek w ogólnej liczbie internautów szukających nowego mieszkania na portalu RynekPierwotny.pl.

Poniższy wykres przedstawia dane na ten temat za okres od listopada 2020 r. do czerwca 2025 r. Analiza obejmująca sześć największych ośrodków miejskich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Trójmiasto) potwierdza, że ostatnio miały miejsce ciekawe zmiany.

Udział osób poszukujących kawalerek / autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują bowiem, że wiosną wyraźnie wzrósł udział osób poszukujących nowych kawalerek w liczbie wszystkich internautów szukających nowego mieszkania na terenie dużych ośrodków miejskich. Mowa o wynikach z poszczególnych miast, które są zwykle najwyższe od jesieni 2020 r.

Z czego wynika opisywana sytuacja? Być może, chodzi o aktualne warunki kredytowania. Ich poprawa skutkowała tym, że całkiem sporo osób odzyskało możliwość zakupu nowego lokum. Jednak wciąż dość wysokie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych mocno ogranicza metraż możliwy do nabycia.

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

