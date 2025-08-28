Nvidia, podobnie jak dolar, nie zachwyca inwestorów

Im bliżej końca tygodnia, tym więcej istotnych danych dostarcza nam kalendarz makroekonomiczny. Oprócz wczorajszych publikacji wyników największej spółki na świecie, dziś otrzymaliśmy odczyt PKB z amerykańskiej gospodarki. Mimo że dane nie były najgorsze, to nie wyhamowały strat dolara na forex. Amerykańska waluta od wczorajszego popołudnia traci do euro, na czym zyskuje złoty.

Wyniki największej spółki na świecie

Wczoraj odbyła się publikacja kwartalnych wyników Nvidii. Dlaczego to na niej skupiona była uwaga całego rynku kapitałowego? Otóż amerykański producent chipów to globalny lider w dziedzinie sztucznej inteligencji z kapitalizacją rynkową wynoszącą 4,4 biliona dolarów. Jednocześnie jest to prawie 8 proc. udziału w indeksie S&P 500 (500 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na amerykańskich giełdach), czyli najwyższy udział w historii indeksu w przypadku pojedynczej spółki. Jeszcze bardziej rozbudza wyobraźnie fakt, że to dwukrotnie więcej niż wartość niemieckiego indeksu DAX. Wczorajsze wyniki przedsiębiorstwa po raz kolejny przewyższyły oczekiwania, a mimo to firma odnotowała spadki w handlu posesyjnym. Wśród przyczyn zniżki wskazuje się gorsze rezultaty segmentu centrów danych, czy zerową sprzedaż chipów H20 do Chin, co dla niektórych inwestorów może być oznaką studzenia entuzjazmu wokół branży AI. Niepewność o przyszłość spółki wzbudza również sposób prowadzenia polityki handlowej przez USA, czy wspomniane ostatnio pobierane 15 proc. prowizji od sprzedaży chipów do Państwa Środka. Inni natomiast sugerują, że zniżki to naturalna realizacja zysków, co szybko zostanie odkupione.

Odbicie na „edku”

Wracając na rynek forex, należy zacząć od naruszenia siły dolara w środowe popołudnie. Zbiegło się to w czasie z gołębio odebraną wypowiedzią członka FED, Johna Williamsa. Ruch eurodolara w kierunku północnym jest kontynuowany w czwartek. Kurs EUR/USD wzrósł z wczorajszego minimum 1,158 USD do 1,167 USD. Co warte uwagi to fakt, że amerykańska waluta traci do unijnej, mimo chaosu politycznego we Francji oraz słabszych publikacji o nastrojach w strefie euro. Wzrosty na wykresie głównej pary walutowej świata nie zdołały zatrzymać nawet dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych, które w ujęciu annualizowanym wykazały wzrost z -0,5 proc. do 3,3 proc. (prognoza 3,1 proc.), przy jednoczesnym głębszym od oczekiwanego spadku inflacji PCE core z 3,5 proc. k/k do 2,5 proc. k/k (konsensus 2,6 proc. k/k). Delikatnie spadła również liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z 234 tys. do 229 tys. Mimo danych lepszych od prognoz, kurs EUR/USD tuż po publikacji utrzymywał kierunek północny.

Umocnienie złotego

Dziś krajowa waluta wykorzystuje dominację euro i odrabia wczorajsze straty na forex. Kurs EUR/PLN wraca na 4,26 PLN, a USD/PLN schodzi poniżej 3,65 PLN. Zniżkują także GBP/PLN i CHF/PLN. Szwajcarskiego franka osłabia w czwartek gorszy od oczekiwanego wzrost gospodarczy, który spadł z 1,8 proc. r/r do 1,2 proc. r/r. Rynek prognozował zniżkę jedynie do 1,4 proc. r/r. Na sam koniec warto zaznaczyć, że dla notowań krajowej waluty szczególnie istotna będzie jutrzejsza publikacja inflacji konsumenckiej w naszym kraju. Prognozy mówią o spadku z 3,1 proc. r.r do 2,9 proc. r/r. To jeden z głównych czynników branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej podczas podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych, a następna już w przyszłym tygodniu.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

