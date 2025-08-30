Takich śniadań unikaj – zadbaj o dobry początek dnia

TYLKO U NAS

Wiele osób w Polsce rozpoczyna swój dzień od posiłków, które – pomimo iż postrzegane jako zdrowe i smaczne – w rzeczywistości mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie organizmu. Błędy popełniane podczas komponowania śniadania mogą skutkować obniżeniem poziomu energii, sennością oraz trudnościami z koncentracją.

Problemem jest przede wszystkim wysoki udział cukrów prostych i niski poziom składników odżywczych o realnym przełożeniu na zdrowie człowieka.

Płatki z mlekiem

Jednym z powszechnie spożywanych, a jednocześnie najmniej zalecanych zestawów śniadaniowych są słodkie płatki z mlekiem. Produkty te charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym oraz dużą zawartością cukrów prostych, przy jednoczesnym niskim udziale błonnika pokarmowego oraz białka.

Dodatek wzbogacający je w witaminy i składniki mineralne nie rekompensuje ich niskiej wartości żywieniowej. Tego typu posiłek może prowadzić do gwałtownych wahań glikemii, a w konsekwencji do krótkotrwałego pobudzenia, po którym następuje szybki spadek energii oraz uczucie zmęczenia.

Granola

Podobny efekt może wywołać sklepowa granola zawierająca miód, suszone owoce oraz dodatki w postaci syropu glukozowo-fruktozowego. Choć jej konsystencja i smak często sugerują wysoki poziom zdrowotności, w rzeczywistości tego rodzaju produkty wykazują znaczny potencjał glikemiczny. Ich regularne spożycie może przyczyniać się do nadmiernego apetytu, przejadania się oraz obniżonej kontroli glikemii w ciągu dnia.

„Lekkie” śniadanie

Innym przykładem niewłaściwie zbilansowanego porannego posiłku jest połączenie chrupkiego pieczywa typu wasa, warzyw i soku owocowego.

Mimo obecności warzyw, taki zestaw dostarcza przede wszystkim cukrów prostych przy niskiej zawartości tłuszczów nienasyconych i pełnowartościowego białka. Długoterminowo może to sprzyjać rozwojowi zaburzeń metabolicznych, takich jak insulinooporność, hipercholesterolemia czy zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Jak powinno wyglądać śniadanie?

Z perspektywy fizjologii żywienia, optymalnie skomponowane śniadanie powinno zawierać węglowodany złożone, źródło białka, tłuszcze nienasycone oraz błonnik pokarmowy.

Przykładem takiego posiłku może być owsianka przygotowana na mleku lub napoju roślinnym wzbogaconym w wapń, z dodatkiem fermentowanego produktu mlecznego, orzechów, nasion oraz świeżych owoców. Taka kompozycja nie tylko stabilizuje poziom glukozy we krwi, ale także zapewnia uczucie sytości i dostarcza szerokiego spektrum składników odżywczych wspierających prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Filip Siódmiak

