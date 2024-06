Rząd sypnie pieniędzmi z KPO. Wiceministra właśnie ogłosiła

Wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała w środę, że 30 czerwca startuje nabór z kolejnego strumienia środków z KPO na tzw. projekty miękkie. „Na granty przeznaczymy ok. 112 mnln zł. Na stypendia mamy zamiar przeznaczyć do końca tego roku ponad 15 mln zł” - powiedziała.

Podczas konferencji prasowej wiceszefowa MKiDN podkreśliła, że 30 czerwca rozpocznie się „nabór z kolejnego strumienia środków z KPO”.

Jest to program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Zaczynamy nabór na tzw. projekty miękkie, bo zapewne państwo wiedzą, że to jest już drugi nabór, tym razem innych środków na zupełnie inne projekty. Będziemy ten nabór realizować w dwóch blokach. Pierwszy to będą granty, o które mogą aplikować instytucje kultury, organizacje pozarządowe, także mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Druga część środków to będą środki na stypendia dla artystów, osób mieszkających w Polsce, ale także dla obywateli UE, którzy będą chcieli realizować projekty artystyczne na terenie RP - powiedziała.

Cienkowska wskazała, na co mogą zostać przeznaczone granty.

To mogą być festiwale, spektakle, koncerty, ale też projekty dokumentacyjne, archiwizacyjne, badania, konferencje, panele dyskusyjne, projekty edukacyjne, animacje - wymieniła.

Dodała, że stypendia będzie można „przeznaczać przede wszystkim na rozwój umiejętności artystycznych, cyfrowych i ekologicznych artystów, na szkolenia zawodowe, na spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw”. „Na granty przeznaczymy ok. 112 mln zł. Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie między 20 tys. a 100 tys. zł przy wkładzie własnym tylko 20 proc. Tzn. że pokrywamy koszty projektu w wysokości 80 proc. Na stypendia mamy zamiar przeznaczyć do końca tego roku ponad 15 mln zł. Miesięczna kwota stypendium to jest 5 tys. zł brutto. Natomiast będzie można się o nie ubiegać w blokach 3-6 miesięcy” - zwróciła uwagę wiceministra kultury.

Cienkowska przekazała też, że „nabór potrwa tylko dwa tygodnie”. „Dlatego tak ważne jest, żebyście państwo przygotowywali się już do napisania projektów” - zaznaczyła. Pierwszy nabór wniosków zaczyna się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca - informuje resort.

pap, jb