Granty, granty, granty. Do wzięcia nawet 100 tys. zł

15 lipca zakończy się nabór z kolejnego strumienia środków z KPO na tzw. projekty miękkie MKiDN. Na granty zostanie przeznaczone ok. 112 mln zł, w tym na stypendia ponad 15 mln zł do końca 2024 r. To program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Pełna lista znajduje się na stronie MKiDN. Nabór z kolejnego strumienia środków z KPO rozpoczął się 30 czerwca.

Środki z KPO odblokowane

Na początku czerwca wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wyjaśniła, na co mogą być przeznaczone środki z KPO.

To mogą być festiwale, spektakle, koncerty, ale również projekty dokumentacyjne, archiwizacyjne, badania, konferencje, panele dyskusyjne, projekty edukacyjne, animacje”. Dodała, że stypendia będzie można „przeznaczać na rozwój umiejętności artystycznych, cyfrowych i ekologicznych artystów, na szkolenia zawodowe, na spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw”.

Za projekt nawet 100 tys. zł

Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie między 20 tys. a 100 tys. zł przy wkładzie własnym 20 proc. MKiDN może pokryć do 80 proc. kosztów realizowanego projektu.

Miesięczna kwota stypendium to pięć tys. zł brutto. „Będzie można się o nie ubiegać w blokach trzy do sześciu miesięcy” - dodała wiceminister.

