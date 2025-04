Międzynarodowa Agencja Energetyczna na kursie kolizyjnym z USA

Władze amerykańskie naciskają, by Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) mniej zajmowała się badaniami i promocją energii odnawialnej a bardziej ropą i gazem. I tym samym „wróciła do korzeni” czyli celów, dla jakich powołana została pół wieku temu między innymi przez Stany Zjednoczone.

Choć w Londynie trwa zorganizowany przez Agencję we współpracy z brytyjskim rządem szczyt międzynarodowy w sprawie przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, to jednak Administracja amerykańska nie jest zadowolona z jej poczynań. A według – doniesień medialnych, jej przedstawiciele mają własne oczekiwania wobec MAE, które – gdyby zostały spełnione – mogą spowodować zmianę podejścia tej instytucji. Krytyczne opinie ze strony nowej władzy USA i Republikanów na temat agencji nie są nowością tym bardziej, że pojawiły się już na początku roku wraz z przybyciem do Białego Domu Donalda Trumpa, zwolennika zwiększenia wydobycia paliw kopalnych po czteroletnim okresie promocji czystych technologii przez jego poprzednika.

Trump chce, by MAE „wróciła do podstaw”

Portal Politico powołując się na własne źródła, informuje, że „urzędnicy administracji Trumpa próbują uniemożliwić najważniejszej na świecie agencji badawczej zajmującej się energią publikowanie danych, które - według rządu USA - faworyzują energię odnawialną kosztem paliw kopalnych”. Według portalu, Tommy Joyce pełniący obowiązki zastępcy sekretarza ds. międzynarodowych w Departamencie Energii USA, podczas zamkniętych spotkań naciskał, aby MAE „wróciła do podstaw” i zniechęcał do wszelkich projektów, „które nie dotyczą paliw kopalnych”. I jednocześnie promował współpracę w zakresie energii jądrowej, geotermii i dostaw kluczowych surowców mineralnych, a zatem tych sektorów energetyki, na które stawia Donald Trump w swojej drugiej kadencji.

Przypomnijmy, że gdy w 1974 roku MAE powstawała z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i krajów – importerów ropy, dotkniętych kryzysem naftowym w tamtym czasie (gdy arabscy producenci podnieśli ceny ropy niemal czterokrotnie) i miała wspierać bezpieczeństwo surowcowe, a gromadząc dane i prowadząc analizy rynkowe pomagać zapobiegać przyszłym kryzysom. USA zawsze gwarantowały istotne wsparcie finansowe działalności MAE, której budżet szacuje się na 30-35 mln dolarów, a na przykład w ubiegłym roku Waszyngton przeznaczył na jej prace 6 mln dolarów.

MAE wieści rychły koniec „ery naftowej”

Tymczasem od dekady czyli od zawarcia pod egidą ONZ światowej umowy klimatycznej (tzw. porozumienia Paryskiego) Agencja rozszerzyła zakres działań i analiz o czyste technologie, odnawialne źródła i redukcję emisji, a nie do końca trafnie ocenia zapotrzebowanie na ropę i gaz, wieszcząc rychły koniec „naftowej ery”. David M. Hart - emerytowany profesor George Mason University w niedawnej analizie na portalu Council on Foreign Relations wskazał, że MAE „jest obecnie przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy powinna próbować zmienić światowy miks energetyczny”. Skoro Agencja przeszła od wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego do wspierania globalnej transformacji w kierunku czystej energii. „Agencja obecnie spotyka się z silnym oporem ze strony krytyków, którzy uważają, że jej misja podważa inwestycje w ropę i gaz i którzy mają potężnych sojuszników w rządzie federalnym USA” – dodał w analizie.

Krytyka MAE zbiega się w czasie w negatywnymi opiniami na temat działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego ze strony Sekretarza Skarbu USA. Scott Bessent w czasie swojego wystąpienia w Institute of International Finance na początku tygodnia zaapelował o zreformowanie tych instytucji. I skrytykował ich działalność w ostatnich latach, za „pusty i oparty na sloganach marketing”, uznając, że skupiały się na rozszerzaniu swoich misji m.in. o politykę klimatyczną a nie na zasadniczych zadaniach.

Agnieszka Łakoma

