Nie żyje Jan Kaczmarek - laureat Oscara i wybitny kompozytor

Z wielkim smutkiem przyjmujemy informację o śmierci, wybitnego kompozytora, Jana A.P. Kaczmarka. Laureat Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”, autor muzyki do ponad 70 filmów, twórca Festiwalu Transatlantyk odszedł dziś po ciężkiej chorobie - poinformowano we wtorek na Fb resortu kultury.

Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi - czytamy we wpisie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek – wybitny kompozytor, laureat Oscara, który od kilku lat zmagał się z ciężką, nieuleczalną chorobą. Informację o śmierci przekazała Polska Fundacja Muzyczna” - czytamy na stronie resortu kultury.

Sylwetka

Jan A.P. Kaczmarek / autor: PAP

Przypomniano, że Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 r. w Koninie.

Pierwsze lekcje muzyki otrzymał od swojego dziadka, który był muzykiem-amatorem. W szkole zaczął tworzyć muzykę do szkolnych spektakli. W latach 70. studiował prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - napisano.

Jak wyjaśniono, „podczas odbywania stażu w awangardowym Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego tworzył oprawę muzyczną dla spektakli Teatru Ósmego Dnia oraz Teatru Polskiego w Poznaniu”.

Następnie, wspólnie z Grzegorzem Banaszakiem, założył Orkiestrę Ósmego Dnia, z którą w latach 80. odbył tournée po wielu krajach. W 1989 r. w ramach stypendium Departamentu Stanu wyjechał do USA, gdzie osiadł wraz z żoną Elżbietą i czwórką dzieci. Pisał muzykę dla filmu i teatru - czytamy na stronie MKiDN.

W 1993 r. otrzymał nagrodę Drama Desk i Off-Broadway Theatre Award za najlepszą muzykę teatralną roku, a w 2005 r. Oscara – nagrodę amerykańskiej Akademii Filmowej za partyturę do filmu „Marzyciel” w reżyserii Marca Forstera z udziałem m.in. Johny’ego Deppa, Kate Winslet, Radhy Mitchella i Dustina Hoffmana.

W tym samym roku otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - przypomniano.

Skomponował muzykę do ponad 70 obrazów filmowych, takich jak: „Niewierna” Adriana Lyne’a, „Aimée i Jaguar” Maxa Farberbocka, „Stracone dusze” Janusza Kamińskiego czy „Quo Vadis” Jerzego Kawalerowicza. „Współpracował z Lechem Majewskim i Agnieszką Holland, dla której muzycznie zilustrował m.in. „Całkowite zaćmienie”, „Plac Waszyngtona” i „Trzeci cud”. Komponował też utwory autonomiczne, zwykle rozpisane na duże zespoły orkiestrowe i chóry, w tym „Kantatę dla wolności”, którą uczcił 25. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności oraz +Universę - Operę Otwartą+ - dzieło napisane z okazji obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego” - czytamy w informacji.

W Polsce Jan A.P. Kaczmarek stworzył Instytut Rozbitek (w Rozbitku, gmina Kwilcz), którego celem jest działalność edukacyjna i artystyczna, m.in. łączenie młodych kompozytorów z producentami i uznanymi artystami. Jest też inicjatorem i organizatorem festiwalu Transatlantyk - przypomniano na stronie MKiDN.

W 2023 r. na krakowskiej i łódzkiej Alei Gwiazd odsłonięto upamiętnienia poświęcone kompozytorowi.

pap, jb