Chińskie platformy zakupowe niczym tsunami

Takie aplikacje zakupowe, jak Aliexpress, Temu czy Shein (najczęściej wybierana przez Pokolenie Z) coraz mocniej czują się na wielu zagranicznych rynkach, również na naszym. Oprócz sprawdzonych sposobów na budowanie lojalności klientów, jak darmowe dostawy, programy lojalnościowe czy odroczone płatności, coraz częściej do wsparcia sprzedaży wykorzystują sztuczną inteligencję. Polscy sprzedawcy, przygotowując kampanie promocyjne czy nawet same opisy produktów, które oferują, nie powinni więc zapominać o algorytmach SI.

W obliczu niepewności związanej z rosnącymi cenami, konsumenci zmieniają swoje nawyki zakupowe. Dawno minęły czasy pandemii, kiedy najszybszy czas wysyłki był priorytetem. Teraz wszystko sprowadza się do ceny. Dwie trzecie kupujących na całym świecie twierdzi, że to ceny wpływają na określenie sklepu, w którym robią zakupy, a zaledwie mniej niż jedna trzecia priorytetowo traktuje jakość towarów. Grupa ta jest gotowa do przejęcia przez chińskie aplikacje zakupowe. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dwie trzecie konsumentów z rynków zachodnich dokonało co najmniej jednego zakupu na Aliexpress, Cider, Shein, Temu lub przez TikTok. Dlaczego wybierają te platformy? Według 58 proc. konsumentów te aplikacje zakupowe oferują najniższe ceny.

Sprzedawcy detaliczni muszą zwrócić na to uwagę na fakt, że w nadchodzącym sezonie świątecznym skorzystanie z chińskich aplikacji zakupowych planuje aż 63 proc. konsumentów. Milenialsi wiodą tu prym, a dwie trzecie z nich deklaruje, że kupi prezenty świąteczne za pośrednictwem tych aplikacji. W przypadku milenialsów i konsumentów posiadających dzieci wskaźniki te są jeszcze wyższe. Salesforce przewiduje, że w nadchodzącym sezonie świątecznym poprzez chińskie aplikacje zakupowe przewiną się towary warte 160 mld dol. – i mowa tu wyłącznie o sprzedaży za granicę.

Nie warto obciążać klienta kosztami wysyłki

Darmowa wysyłka jest jednym z trzech głównych powodów, dla których konsumenci decydują się na zakup od konkretnej marki lub sprzedawcy. Dlatego ci ostatni nie powinni przerzucać kosztów wysyłki z powrotem na kupujących. Warto zauważyć, że kupujący koncentrują się w tym roku na kosztach (a nie na czasie wysyłki i zasadach zwrotów), z tego powodu zniżki i bezpłatna wysyłka są kluczowe dla całej branży. W rzeczywistości ponad połowa kupujących twierdzi, że jest bardziej skłonna do zakupu online niż w sklepie stacjonarnym, jeśli dostawa jest bezpłatna.

„Przewidujemy, że globalnie w tym sezonie świątecznym marki i sprzedawcy detaliczni wydadzą dodatkowe 197 mld dol. na wydatki związane z transportem pośrednim, co stanowi wzrost o 97% w porównaniu z ub.r.” – szacują analitycy Salesforce.

Sztuczna inteligencja znajdzie idealny prezent

Od wielu lat rekomendacje produktów i chatboty oparte na sztucznej inteligencji (SI) sprawiają, że wyszukiwanie towarów i rozwiązywanie problemów jest szybsze oraz bardziej spersonalizowane. W ubiegłym sezonie świątecznym na 17 proc. zakupów online wpłynęła sztuczna inteligencja – zarówno predykcyjna, jak i generatywna. W tym roku konsumenci będą w coraz większym stopniu wykorzystywać SI – świadomie lub nie – do poszukiwania odpowiedniego prezentu w odpowiedniej cenie. W rzeczywistości 53 proc. ankietowanych stwierdziło, że są zainteresowani wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji do znalezienia idealnego prezentu.

W te święta generatywne wyszukiwanie SI może przynieść znaczące zmiany w oczekiwaniach i doświadczeniach konsumentów dzięki dużym platformom technologicznym. Przykładowo, kiedy Google wbudowuje generatywną sztuczną inteligencję w swoją wyszukiwarkę, konsumenci będą działać w bardziej konwersacyjny sposób podczas wyszukiwania online. Oznacza to, że sprzedawcy detaliczni mogą przejść od wyszukiwania według słów kluczowych, do naturalnych podpowiedzi w celu znalezienia produktów na swoich stronach internetowych, dzięki czemu zakupy stają się bardziej naturalne i intuicyjne.

Pracownicy sklepów również będą korzystać z SI, aby zwiększyć wydajność i obsługę. Wyobraźmy sobie generatywną sztuczną inteligencję dostarczającą spersonalizowane rekomendacje produktów pracownikom sklepów, którzy pomagają klientom znaleźć idealny prezent. Pracownicy obsługi również skorzystają ze sztucznej inteligencji – udzielając spersonalizowanych odpowiedzi – podczas obsługi klientów, którzy szukają produktów, zamówień i rabatów.

„Przewidujemy, że w miarę jak sprzedawcy detaliczni coraz częściej będą wykorzystywać to rozwiązanie, wyszukiwanie będzie generować prawie trzykrotnie lepszy współczynnik konwersji w porównaniu z ruchem niezaangażowanym w działanie witryny www sklepu” – mówią przedstawiciele Salesforce.

Black Friday Cyber Poniedziałkiem?

Z biegiem lat, gdy popularność zakupów online rosła, a konsumenci mogli je robić z dowolnego miejsca – świąteczne kupowanie rozpoczynało się coraz wcześniej w listopadzie. Jednak cały czas koncentrują się one podczas Cyber Week, ponieważ konsumenci czekają na najlepsze oferty w dalszej części sezonu. W zeszłym roku Czarny Piątek odzyskał 4 proc. świątecznej sprzedaży online, stając się największym dniem zakupów online w roku. Tego samego spodziewamy się w nadchodzącym sezonie świątecznych zakupów. Dwie trzecie kupujących twierdzi, że wstrzymuje się z dużymi zakupami do Cyber Week, oczekując lepszych ofert. 65 proc. kupujących twierdzi, że Czarny Piątek oferuje najlepsze zniżki w całym roku. Najważniejszą wiadomością jest to, że Czarny Piątek będzie najważniejszym dniem z perspektywy branży cyfrowej. Badania Salesforce pokazują, że konsumenci będą nadal korzystać z wygody zakupów online w tym pracowitym dniu. W rzeczywistości 72 proc. konsumentów preferuje kupowanie online, podczas gdy tylko 31 proc. woli udać się w Czarny Piątek do stacjonarnego sklepu. Dlaczego? Wygoda, bezpłatna dostawa i możliwość wyszukiwania najlepszych cen to trzy główne powody, dla których konsumenci decydują się na zakupy online.

Lojalni kupujący to najtańszy marketing

Pozyskiwanie klientów nadal jest kosztowne dla sprzedawców detalicznych. W obliczu, jak chińskie firmy wykupują zasoby reklamowe, koszty marketingu cyfrowego nadal rosną, a możliwości dotarcia do właściwych odbiorców stają się coraz trudniejsze. Oznacza to, że marki i sprzedawcy detaliczni muszą bardziej angażować swoją bazę klientów.

Według badania Salesforce Shopping Index wskaźnik ponownych zakupów w pierwszym kwartale br. wzrósł o 8 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. Kupujący traktują priorytetowo marki i sprzedawców detalicznych, którzy oferują programy lojalnościowe. 46 proc. konsumentów twierdzi, że zdobywanie i wymiana punktów z takich akcji jest drugim, po cenie, czynnikiem wpływającym na to, gdzie dokonują zakupów. Widzimy, że programy lojalnościowe stanowią jeszcze większą wartość dla konsumentów, którzy szukają niskich cen. W rzeczywistości aż 63 proc. kupujących dokonuje więcej zakupów w sklepach, w których mogą zdobywać i wymieniać punkty. Szacuje się, że w tym sezonie świątecznym 2 na 5 zakupów świątecznych zostanie dokonanych przez lojalnych klientów.

