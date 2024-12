Giełda w Warszawie z największym "Rajdem Świętego Mikołaja"

Rajd Świętego Mikołaja to zjawisko dobrze znane inwestorom. Jak pokazują dane z 15 największych rynków na świecie, grudzień odpowiada za 23,7 proc. całorocznych zysków inwestorów. Najbardziej hojny Rajd Świętego Mikołaja obserwuje się właśnie w Polsce, gdzie grudniowe akcje przebijają inne parkiety, rosnąc średnio o 3,28 proc.

„Rajd Świętego Mikołaja” polega na zwyżkach cen akcji w grudniu. Dane z eToro wyraźnie podkreślają, jak silny jest ten trend i jak istotne jest pozostanie na rynku w okresie świątecznym. Inwestorzy na największych światowych rynkach akcji cieszą się w grudniu niemal jedną czwartą swoich rocznych zysków. Polska, Wielka Brytania i Hongkong to najlepsze miejsca, by skorzystać z wyjątkowych świątecznych wzrostów.

eToro przeanalizowało miesięczne stopy zwrotu dla 15 największych światowych indeksów giełdowych – od S&P 500 w USA po DAX 40 w Niemczech – na podstawie danych sięgających średnio 50 lat wstecz. W analizie uwzględniono także wyniki indeksu MSCI Poland, obejmującego kilkanaście najważniejszych firm notowanych w Warszawie.

autor: materiały prasowe eToro

W Polsce „Rajd Świętego Mikołaja” jest najsilniejszy

Analiza pokazuje, że to właśnie w Polsce „Rajd Świętego Mikołaja” jest najsilniejszy. Polski indeks MSCI Poland (obliczany od 1993 roku) rośnie w grudniu średnio o 3,28 proc. Na wszystkich 15 rynkach, grudniowe stopy zwrotu wynoszą średnio 1,8 proc., co przewyższa średnią miesięczną stopę zwrotu z pozostałych 11 miesięcy (okresu od stycznia do listopada) o aż o 1,21 pkt. proc. Dzięki „Rajdowi Świętego Mikołaja”, grudzień odpowiada zazwyczaj za 23,7 proc. całkowitych rocznych zysków na wszystkich rynkach, a w Polsce – za 21 proc. rocznych zysków inwestorów.

Kolejnym najlepszym sposobem na inwestycje podczas „Rajdu Świętego Mikołaja” był indeks Hang Seng w Hongkongu, który od 1965 roku wzrastał w grudniu przeciętnie o 3,1 proc. Trzecim najlepszym indeksem był brytyjski FTSE 100 ze średnim grudniowym wzrostem o 2,3 proc. Co ciekawe, w przypadku tego indeksu, grudzień historycznie odpowiadał aż za 36 proc. rocznych wzrostów, natomiast japoński Nikkei, historycznie rósł w grudniu o średnio 2 proc.

Wśród 15 analizowanych indeksów eToro, najsłabiej w tym miesiącu radził sobie hiszpański IBEX 35, którego grudniowe wyniki były niższe od średniej z pozostałych miesięcy o 0,14 punktu procentowego. Średnia grudniowego wzrostu wyniosła jedynie 0,4 proc.

Termin „Rajd Świętego Mikołaja” powstał w 1972 roku i początkowo obejmował okres kilku dni pod koniec roku kalendarzowego oraz kilku na początku następnego. Zjawisko to było związane z repozycjonowaniem portfeli przed nowym rokiem. Z czasem, efekt ten stał się bardziej oczekiwany przez inwestorów, a jego zakres się rozszerzył. Rajd Świętego Mikołaja jest powiązany z „efektem stycznia”, wynikającym z alokowania nowych środków przez inwestorów oraz wprowadzania nowych strategii – głównie przez inwestorów instytucjonalnych.

Grudzień od lat był dla światowych rynków akcji wyjątkowym miesiącem

Choć wyniki z przeszłości nigdy nie gwarantują przyszłych zysków, grudzień od lat był dla światowych rynków akcji wyjątkowym miesiącem. „Rajd Świętego Mikołaja” regularnie przynosił znaczące wyniki. Analiza pokazuje, że grudzień odpowiada średnio za prawie jedną czwartą rocznych zysków giełdowego inwestora. To z kolei podkreśla, jak ważne jest pozostanie na rynku w tym okresie. Powody tego sezonowego wzrostu mogą być różne – od optymizmu związanego z nowym rokiem po zwiększoną aktywność handlową – jednak jasne jest, że pominięcie tego okresu może być kosztowne dla inwestorów indywidualnych.

Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro

