Szokujące Prognozy na 2025 rok

Saxo Bank ogłosił dziś swoje Szokujące Prognozy na 2025 r. Publikowane co roku przewidywania to opis serii zdarzeń, które, choć mało prawdopodobne, mogą nastąpić. Gdyby rzeczywiście się wydarzyły, spowodowałyby wstrząs na rynkach finansowych. Chociaż nie są to oficjalne prognozy, mogą być tematem do dyskusji i wyjścia poza obecny konsensus.

– Nasze szokujące prognozy nie są oficjalnymi przewidywaniami, ale pewnym eksperymentem myślowym, który inspiruje do strategicznego myślenia. Zachęcają inwestorów do rozważania nieoczywistych scenariuszy, które choć dziś wydają się mało prawdopodobne, mogą pomóc przygotować się na niespodziewane. Warto pamiętać, że istotne ruchy rynkowe często wynikają z wydarzeń, które wcześniej wydawały się nierealne. Takie pobudzanie wyobraźni może wspierać lepsze decyzje inwestycyjne i otwierać nowe możliwości w zarządzaniu portfelem – mówi Marcin Ciechoński, odpowiedzialny za rozwój Saxo w Polsce.

Szokujące prognozy opracowane przez Saxo nie są newsami i nie wydarzyły się w rzeczywistości – przynajmniej na razie. Nie wiemy jeszcze, jakie czynniki będą napędzać globalną gospodarkę w przyszłym roku. Jednak nasze prognozy na 2025 rok, czyli m.in. radykalna przewaga Nvidii nad innymi spółkami z Mag 7, upadek OPEC-u, reflacja w Chinach czy wielki skok naprzód w biotechnologii po prostu spełniają obietnicę zawartą w tytule raportu – są szokujące – mówi John Hardy, Główny strateg makroekonomiczny w Saxo.

Szokujące Prognozy Saxo Banku na 2025 rok:

W 2025 roku nowa administracja Donalda Trumpa zmienia charakter relacji USA ze światem, nakładając ogromne cła na cały import, przy jednoczesnym cięciu deficytu przy wsparciu Departamentu Wydajności Państwa (Department of Government Efficiency, DOGE) zarządzanego przez Elona Muska. „Skutki związane z osłabieniem dolara amerykańskiego są katastrofalne dla handlu na całym świecie. Odcina to podaż dolara, potrzebną, żeby utrzymać funkcjonowanie globalnego systemu opartego na tej walucie. Jak na ironię, pojawia się w ślad za tym ryzyko silnego wzrostu kursu dolara. Zamiast tego wyłaniają się jednak mechanizmy bezpieczeństwa, związane z intensywnymi poszukiwaniami alternatyw przez globalnych graczy”.

Potencjalny wpływ na rynek: Rynek kryptowalut rośnie czterokrotnie do ponad 10 bilionów USD, wartość dolara spada o 20 proc. w stosunku do najważniejszych walut oraz o 30 proc. względem złota. Gospodarka Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu znajduje się w reflacji, lecz płace nadążają za wzrostem cen towarów, dzięki przeniesieniu zasobów produkcyjnych do USA, co przynosi także przewagę amerykańskim eksporterom.

2. Nvidia rośnie do dwukrotnej wartości Apple

W 2025 sukces Nvidii jest dodatkowo napędzany poprzez dostępność na dużą skalę rewolucyjnego chipa Blackwell z 208 miliardami tranzystorów. Sprawia on, że wydajność obliczeń AI na jednostkę zużytej energii wzrasta 25-krotnie w porównaniu do poprzedniej generacji H100. „Przy takiej intensyfikacji wyścigu w obszarze sztucznej inteligencji nikt z dużych graczy na rynku czy administracji rządowych nie będzie chciał zostać w tyle. Biorąc pod uwagę, że koszty zużycia energii elektrycznej przez centra danych AI wzrosły, dzięki nienasyconemu popytowi na potężniejsze, a jednocześnie mniej energochłonne chipy Blackwell, Nvidia zdobywa tytuł najbardziej dochodowego przedsiębiorstwa wszech czasów”.

Potencjalny wpływ na rynek: Akcje Nvidii są notowane znacznie powyżej 250 USD, dopóki rynek nie zacznie kwestionować potencjału firmy do generowania jeszcze większych zysków. Niepożądana kontrola regulacyjna związana z pozycją firmy jako monopolisty, dodatkowo obniża prognozy.

3. Chiny uwalniają 50 bilionów juanów, by ożywić gospodarkę

W 2025 Chiny stawiają na odważne założenie, że reflacja jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Uważają, że mogą zarządzać ryzykiem inflacyjnym, uruchamiając gigantyczny zestaw inicjatyw fiskalnych, które sprowadzają się do obietnicy wpompowania w gospodarkę 50 bilionów chińskich juanów (ok. 7 bilionów USD) w 2025 roku i w kolejnych latach. „Znaczna część wydatków trafia do kieszeni konsumentów poprzez cyfrową walutę e-CNY. Zamiast przeznaczenia ich na spłatę długu, trafiają bezpośrednio do gospodarki. Chiny zachęcają także intensywnie firmy do skrócenia godzin pracy w celu poprawy jakości życia. To wydłuża czas wolny, zwiększa konsumpcję, umożliwia powstawanie nowych firm, sprzyja zakładaniu rodzin i wzrostowi dzietności”.

Potencjalny wpływ na rynek: Silny efekt reflacji w Chinach i na świecie, lepsze wyniki rynków wschodzących w stosunku do rynków rozwiniętych, w szczególności Chin, wyższe globalne ceny surowców, silniejsza chińska renminbi.

4. Pierwsze ludzkie serce wydrukowane w technologii biodruku 3D otwiera nową erę długowieczności

2025 to rok bezprecedensowego przełomu naukowego, czyli wydrukowania przez badaczy w pełni funkcjonalnego ludzkiego serca za pomocą zaawansowanej technologii biodruku 3D. „Za pomocą tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości naukowcy tworzą skomplikowany model cyfrowy, który rejestruje każdy najmniejszy szczegół złożonej struktury serca. Model ten służy jako podstawa dla najnowocześniejszej biodrukarki 3D, która wytwarza warstwy ludzkich komórek macierzystych i biodegradowalnych materiałów rusztowaniowych, by skonstruować serce z niezwykłą precyzją.”

Potencjalny wpływ na rynek: Sukces organów wytworzonych za pomocą biodruku zwiększa oczekiwania w stosunku do biotechnologii i sektora druku 3D. Większość firm w tej branży to jeszcze start-upy, lecz można zaobserwować wysyp ofert publicznych w tej dziedzinie. Patrząc z ogólnej perspektywy, ten gwałtowny przyrost innowacji i inwestycji może przekształcić branżę opieki zdrowotnej, prowadząc do lepszych rezultatów w leczeniu pacjentów i znaczącego wzrostu gospodarczego.

5. Boom na samochody elektryczne powoduje koniec OPEC-u

W 2025 roku pojawiają się wyraźne sygnały dotyczące przyszłego popytu na ropę związane ze wzrostem produkcji i adopcji pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że z dwóch trzecich ropy naftowej powstaje benzyna lub olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych, OPEC traci na znaczeniu, a limity w produkcji na poziomie wielu milionów baryłek dziennie stają się nieadekwatne. „W sytuacji gdy niektórzy członkowie omijają limity produkcyjne, by uzyskać jak największy dochód oraz gdy popyt eksportowy spada, większość członków szybko zdaje sobie sprawę, że gra się skończyła. W wyniku kłótni i wewnętrznych walk kluczowi członkowie odchodzą. To sprawia, że OPEC przechodzi do historii. Byli członkowie maksymalizują produkcję, by zapewnić sobie udział w rynku, co powoduje duży spadek cen ropy”.

Potencjalny wpływ na rynek: Spadek cen ropy naftowej, boom na linie lotnicze, producentów chemikaliów, farb i opon, firmy spedycyjne i logistyczne. Rynek jednak szybko odnajduje równowagę, a ceny ropy stabilizują się, ponieważ dostawcy posiadający wyższe koszty, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamykają drogą produkcję ropy łupkowej. Japońscy producenci samochodów desperacko gonią innych graczy na rynku pojazdów elektrycznych.

6. USA nakładają podatki na centra danych AI, gdy ceny energii szaleją

W 2025 roku w USA ceny energii elektrycznej w niektórych gęsto zaludnionych rejonach idą mocno w górę, ponieważ największe firmy technologiczne walczą o zabezpieczenie dostaw prądu dla swoich cennych centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją. „Budzi to powszechne oburzenie ze względu na gwałtowny wzrost rachunków za media w gospodarstwach domowych. Problem pogarszają ogromne skoki cen energii zużywanej w domach w okresach szczytowego obciążenia wieczorami. W odpowiedzi, wielu lokalnych przedstawicieli władz zaczyna chronić swoich wyborców, poprzez nałożenie wysokich podatków, a nawet grzywien na największe centra danych, by subwencjonować niższe ceny energii dla gospodarstw domowych.”

Potencjalny wpływ na rynek: Ogromny boom na inwestycje amerykańskie w infrastrukturę energetyczną. Firmy typu Fluor zyskują na sile po podpisaniu nowych ogromnych kontraktów. Przyśpieszenie produkcji Megapacku przez Teslę przyciąga coraz większą uwagę. Długoterminowe ceny gazu ziemnego w USA ulegają podwojeniu, co znacząco przyczynia się do przewidywanej wyższej inflacji w przyszłości.

8. Klęska żywiołowa po raz pierwszy doprowadza do bankructwa dużą firmę ubezpieczeniową

W 2025 roku katastrofalne w skutkach opady deszczu i burze w USA zaskakują branżę ubezpieczeniową. Powodują zniszczenia na kwotę wielokrotnie większą niż w przypadku huraganu Katrina w 2005 roku, kiedy roszczenia opiewały na 40 miliardów USD. „Jeden z największych ubezpieczycieli w USA znacząco nie doszacował ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego ze zmiany klimatu, oferując zaniżone ceny polis w regionie dotkniętym katastrofą. Niewystarczające rezerwy do pokrycia roszczeń i nieadekwatne ubezpieczenie reasekuracyjne w celu złagodzenia kosztów ekstremalnych zjawisk pogodowych powodują panikę w całej branży. Kryzys się pogłębia, prowadząc do dyskusji na poziomie rządowym, czy ratować upadającą firmę i inne osłabione przedsiębiorstwa w branży, by zapobiec szerokiemu rozprzestrzenianiu się ryzyka.”

Potencjalny wpływ na rynek: Akcje Berkshire Hathaway rosną, ponieważ firma Warrena Buffetta ma wystarczający kapitał, by przetrwać panikę. Spółka zyskuje udział w rynku.

10. Funt brytyjski niweluje spadki w stosunku do euro wynikające z brexitu

W 2025 roku funt brytyjski wzrasta do 1,27 w stosunku do euro, czyli do poziomu sprzed referendum w sprawie brexitu. „Prognoza dla Wielkiej Brytanii jest optymistyczna jak nigdy dotąd w erze postbrexitowej. Jest pozytywna zwłaszcza w porównaniu z resztą Europy lub przynajmniej głównymi krajami strefy euro – Francją i Niemcami. Nadchodzą zmiany w polityce fiskalnej Wielkiej Brytanii, po tym jak nowy rząd Partii Pracy ogłosił priorytety budżetowe na 2025 rok. Unika w nich najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego podwyżek podatków dochodowych przy jednoczesnym ograniczeniu najmniej efektywnych wydatków sektora publicznego, by zmniejszyć jego deficyt.”

Potencjalny wpływ na rynek: Stymulowanie inwestycji krajowych i bardziej optymistyczne perspektywy wzrostu wzmacniają funta brytyjskiego w stosunku do niestabilnego euro. Powoduje to, że kurs euro do funta spada do poziomu 0,75, czyli poniżej kursu 0,76 z dnia przed głosowaniem w sprawie brexitu. Brytyjski FTSE 100 odnotowuje dobre wyniki.

Implikacje dla rynków i inwestorów

Powyższe przewidywanie nie są oficjalnymi prognozami rynkowymi Saxo Banku. Można je traktować jako przypomnienie dla inwestorów, by brali pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne. Celem Szokujących Prognoz jest poszerzenie perspektyw uczestników rynku i przygotowanie ich na nieoczekiwane zdarzenia.

