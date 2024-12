OC komunikacyjne drożało i będzie drożeć

Rok 2024 zakończył się podwyżką średniej ceny OC aż o 25 proc. w stosunku do 2023 r. W przekroju całego roku ceny obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców rosły w różnym tempie. Najwolniej w pierwszym i w ostatnim kwartale 2024 r. A najszybciej w II kwartale, czyli od kwietnia do czerwca. Obecne trendy cenowe na rynku ubezpieczeń OC wskazują, że w 2025 r. kierowców czekają kolejne podwyżki, choć niekoniecznie w takim samym tempie.

Średnia cena OC w 2024 roku wyniosła 650 zł i była wyższa o 130 zł niż we wcześniejszym roku. To duży wzrost, który jest odzwierciedleniem m.in. wysokiej inflacji, ale też innych czynników rynkowych (np. wzrost średniej wartości szkody, dostęp ubezpieczycieli do informacji o mandatach i punktach karnych). W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci multiporównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Jaka była średnia cena OC w 2024 roku?

Obecne tempo wzrostu cen za ubezpieczenie OC na poziomie 25 proc. przypomina sytuację sprzed ośmiu lat. Między rokiem 2016 i 2017 składki drożały o 24 proc., ale nie były jeszcze tak gwałtowne, jak rok wcześniej. Przez pięć kolejnych lat średnia cena OC systematycznie spadała - od 779 zł w 2017 r. do 505 zł w 2022 r. Po zeszłorocznym minimalnym wzroście o 3 proc. teraz osiąga 650 zł, a to nadal o 129 zł mniej niż w rekordowym 2017 r. – wynika z danych rankomat.pl.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale?

Średnia cena OC w IV kwartale 2024 roku wyniosła 694 zł. Była przez to najniższa od początku 2023 roku, kiedy to stawka OC zaczęła systematycznie rosnąć od poziomu 490 zł.

-Po długim okresie spadkowym dla cen OC i nieznacznym drożeniu składki przez cały 2023 r., mamy gwałtowne odbicie w górę. W 2024 r. wszystkie kwartały kończyły się podwyżkami o co najmniej 2,1 proc. Szczyt podwyżek polisy OC przypadł na II kwartał 2024 r., kiedy to odnotowaliśmy wzrost o 11,1 proc. względem kwartału poprzedniego. W 2025 r. znów wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia, jednak ceny OC niekoniecznie muszą pójść w górę, co zależy od kilku czynników. Porównując oferty i wybierając najkorzystniejszą propozycję, kierowcy mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na ubezpieczeniu – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

W 2024 r. najdroższe oferty ubezpieczeń OC otrzymywali mieszkańcy Pomorza, Mazowsza i Dolnego Śląska. Cenowe podium nie zmienia się od 2023 r. Z kolei najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie samochodu mogli kupić kierowcy z województwa podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego. To również powtórzenie kolejności sprzed roku. Obecnie różnica cen OC między najtańszym województwem podkarpackim (średnio 540 zł) a najdroższym pomorskim (średnio 759 zł) wyniosła 40,5 proc.

Kto płacił najwięcej?

Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 883 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 629 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 2434 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie, dzięki czemu ich składka wyniosła 549 zł. Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (615 zł), najdroższe BMW (771 zł). Panny i kawalerowie płacili 828 zł, natomiast kierowcy będący w związkach 598 zł.

Metodologia analizy

Raport RanKING powstał w oparciu o dane zgromadzone przez porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. Do analizy posłużyły zapytania wykonane za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń w okresie od 01.01.2024 r. do 27.12.2024 r. Analizowane ubezpieczenia oferowane były przez marki ubezpieczeniowe: Allianz, Balcia, Benefia, Compensa, Generali, Hestia, Euroins, Wiener, LINK4, mtu24.pl, Proama, UNIQA, You Can Drive, TUZ Ubezpieczenia, Beesafe, Trasti i Wefox. Podawane ceny są medianami najniższych cen OC w rankingach prezentowanych po wypełnieniu kalkulatora składek OC. Raport jest podsumowaniem trendów kształtujących średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń.

