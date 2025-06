OC drożeje – powoli, ale konsekwentnie

Przeciętna cena ubezpieczenia OC wzrosła o 10 proc. r/r. Z danych Rankomat.pl wynika, że średnia cena OC wynosi już 711 zł. To efekt wzrostów, które obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. W pięciu województwach ceny OC są wyższe od średniej. Najdrożej jest na Pomorzu. Jeśli tendencja z ostatnich miesięcy się utrzyma, już na początku 2026 roku mieszkańcy województwa pomorskiego mogą szykować się na rachunki rzędu 900 zł. To jednak, w przypadku przeciętnego kierowcy. Tradycyjnie najwyższe składki płacą młodzi. Jeśli taki młody kierowca mieszka na Dolnym Śląsku, to musi głęboko sięgnąć do kieszeni. Jego przeciętna składka wynosi aktualnie bowiem aż 2933 zł.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w I kwartale 2025 roku wypłaty z OC komunikacyjnego wyniosły 3,1 mld zł – o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej poszybowała średnia wartość szkody – wzrosła o blisko 10 proc. i osiągnęła poziom 10 942 zł. Takie liczby jasno pokazują, dlaczego ubezpieczyciele podnoszą składki. Mimo że KNF zapewnia o poprawie sytuacji i stabilizacji w sektorze OC, warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku branża notowała stratę techniczną rzędu 600 mln zł. Dlatego kolejne podwyżki – choć niewielkie – wydają się niemal pewne.

Ceny OC od maja 2024 r. / autor: materiały prasowe Rankomat.pl

Kilka procent w górę

W maju średnia składka OC była wyższa o 1,4 proc. niż w kwietniu i aż o 10,6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Choć z pozoru to niewielkie liczby, dla wielu kierowców – zwłaszcza młodych i z dużych miast – te „małe” zmiany oznaczają spore dopłaty. Ubezpieczyciele reagują na bieżąco i podnoszą stawki ostrożnie, ale systematycznie. W skali kraju zmiany są umiarkowane, jednak w niektórych regionach oraz wśród niektórych grup kierowców – zauważalne.

Na Pomorzu kierowcy płacą najwięcej

Wysokość składki zależy w dużej mierze od miejsca zamieszkania. Kierowcy z Pomorza płacą średnio aż 830 zł, mieszkańcy Dolnego Śląska – 786 zł, a Mazowsza – 773 zł. Dla porównania, w woj. podkarpackim to „zaledwie” 582 zł, a w świętokrzyskim 604 zł. Najmniejszy wzrost rok do roku odnotowano w Lubelskiem (+7 proc.), największy na Podlasiu (+13 proc.).

Ceny OC w różnych województwach / autor: materiały prasowe Rankomat.pl

Region jest ważnym elementem wyceny składki ze względu na natężenie ruchu i statystyki wypadkowe. Im wyższe, tym większe ryzyko spowodowania szkody, a więc cena OC również będzie wyższa. Innym czynnikiem, szczególnie ryzykownym w oczach ubezpieczycieli jest wiek kierowcy. Takim sposobem 19-latek z Dolnego Śląska płaci średnio 2933 zł za OC. Dla porównania, jego rówieśnik z Podkarpacia zapłaci „tylko” 2144 zł. A 60-latek z tych samych regionów? Odpowiednio 653 zł i 532 zł. W przypadku najmłodszych kierowców szczególnie warto porównywać oferty ubezpieczycieli – komentuje Stefania Stuglik, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Rankomat.pl.

Materiały prasowe Rankomat.pl, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje