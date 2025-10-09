Cena OC spada, lecz nie dla młodych kierowców
Średnia cena obowiązkowej polisy komunikacyjnej w 3. kwartale 2025 roku utrzymała się na podobnym poziomie do analogicznego okresu ubiegłego roku. Są jednak regiony i miasta, w których odnotowano nieznaczne podwyżki. W porównaniu do ceny składki z 2. kwartału tego roku Rankomat.pl zauważa spadek na poziomie 5 proc.. Grupą kierowców, która najbardziej odczuje zmiany cen OC, są ci najmłodsi. Płacą już za OC nawet ponad 2700 zł, to o 7 proc. więcej niż przed rokiem.
W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych podsumowujemy, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzamy, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.
Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?
W III kwartale 2025 roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł – to o 8 zł (1,2 proc.) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek względem drugiego kwartału, który był najdroższy od 7 lat, wyniósł aż 35 zł (5 proc.).
Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła. W II kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy poziom od 2018 roku i przekroczyła 700 zł. Jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5 proc.. Analizy rynkowe mówią o stabilnej sytuacji ubezpieczycieli, dlatego wracają do walki o klienta najskuteczniejszą metodą – ceną. Nie spodziewałbym się jednak spektakularnych obniżek w krótkim czasie. Koszty obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego towarzystwa ostrożnie podchodzą do konkurencji. Będą kusić swoich klientów dodatkowymi rozszerzeniami, warto więc porównać wszystkie oferty, aby wybrać najkorzystniejszą z nich - komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.
Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku
W III kwartale 2025 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego (750 zł), dolnośląskiego (726 zł) i mazowieckiego (723 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województwa opolskiego (565 zł) podkarpackiego (572 zł) i świętokrzyskiego (575 zł). Największe podwyżki średnich cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dotyczyły województwa podlaskiego (6,4 proc.), a najniższe małopolskiego (0,5 proc.). W pozostałych regionach spadki cen OC wynosiły od -0,3 proc. (woj. świętokrzyskie) do -5,1 proc. (woj. pomorskie).
Najtańsze i najdroższe miasta
Z analizy cen OC porównywarki Rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł), Gdańska (866 zł) i Szczecina (813 zł). Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola (631 zł), Rzeszowa (651 zł) i Lublina oraz Kielc (po 701 zł). Różnica średnich cen OC między najdroższym miastem wojewódzkim a najtańszym wyniosła ponad 40 proc.
W III kwartale 2025 r. tylko w 6 miastach wojewódzkich ceny wzrosły. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku (5,2 proc.) oraz Bydgoszczy (3,4 proc.). Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola (-7,5 proc.)
Kto płacił najwięcej?
W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – w III kw. 2025 r. 18-latkowie wydawali średnio na obowiązkowe polisy 2721 zł, to o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie (579 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (655 zł), a najdroższe BMW (760 zł). Biorąc pod uwagę napęd, to właściciele hybryd musieli nastawić się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast aut w pełni elektrycznych na najmniejsze (577 zł).
Materiały prasowe Rankomat.pl, oprac. sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.