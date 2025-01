Gdzie Polacy spędzą tegoroczne ferie zimowe?

Podczas ferii zimowych 2025 większość Polaków niezmiennie wybierze wypoczynek w górach. Tak wynika z przygotowanej przez ekspertów OLX analizy danych z poprzedniego roku i aktualnych trendów. Według OLX największym zainteresowaniem będą cieszyć się domki w górach, a średnia cena za osobę za dobę oscyluje wokół 100 złotych.

Wśród najpopularniejszych miejscowości króluje Zakopane. W okresie ferii zimowych 2024 ogłoszenia noclegów w tym mieście wygenerowały aż 11 proc. wszystkich odpowiedzi. Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa (4 proc. odpowiedzi), a na trzecim — Gdańsk (3 proc.).

Ferie spędzimy w górach

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych miejscowości zanotowaliśmy zarówno trzy największe miasta w Polsce, czyli Warszawę, Kraków i Wrocław, jak i miejscowości nad morzem — Gdańsk i Kołobrzeg. Natomiast drugą połowę stanowią kurorty górskie, a wśród nich najpopularniejsze są Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Wisła i Szczyrk. Łącznie generują one aż 18 proc. wszystkich odpowiedzi na ogłoszenia w kategorii noclegów w Polsce — mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Polska.

Wymarzony domek z kominkiem i jacuzzi

Niezmiennie największą popularnością cieszą się domki dostosowane do potrzeb rodzin lub większych grup. Ich średnia cena za osobę za dobę wynosi około 100 złotych i zazwyczaj kwota ta obejmuje pełne wyposażenie i dodatkowe udogodnienia, jak jacuzzi czy kominek. Za to w Zakopanem dominują apartamenty — w centrum lub z widokiem na góry.

Na przestrzeni całego 2024 roku wśród Polaków obserwowaliśmy rosnącą potrzebę dostosowania formy spędzania czasu w trakcie wyjazdu do indywidualnych potrzeb. Podobnie wygląda to w trakcie zimowego wypoczynku. Użytkownicy coraz częściej szukają noclegów na własnych zasadach, wybierając udogodnienia odpowiadające ich stylowi życia. Wśród najpopularniejszych znajdują się jacuzzi czy balia, pełne wyposażenie kuchni, szczególnie ważne dla większych grup oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci. Coraz ważniejszym kryterium staje się także dostosowanie obiektów do obecności zwierząt. Obecnie znajdziemy na OLX ponad 1000 noclegów z taką możliwością — dodaje Konrad Grygo.

FERIE 2025

• 20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

• 27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

• 3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

• 17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

