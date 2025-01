Stargate potężnym impulsem dla NASDAQ

W USA trwa wybuch optymizmu wokół AI wywołany przez ogłoszenie projektu Stargate. Rynki mogą dziś dojrzeć do przynajmniej chwilowego przystanku we wzrostach, rentowności amerykańskiego długu skarbowego od dwóch dni ponownie rosną.

Środowa sesja była kolejną w ostatnim czasie, gdzie stopy zwrotu z poszczególnych europejskich indeksów bardzo wyraźnie się różniły – bezkonkurencyjny ostatnio DAX zyskał 1,01 proc., a najsłabsze FTSE MiB i IBEX traciły odpowiednio -0,57 proc. oraz -0,37 proc.. Stopa zwrotu YTD głównego indeksu giełdy we Frankfurcie to już 6,76 proc., tej w Madrycie to znacznie skromniejsze 2,48 proc.. Najważniejszym źródłem siły rynku niemieckiego pozostaje niezmiennie SAP (+2,16 proc. wczoraj, 11 proc. YTD), wsparciem były dla niego Adidas (+6,04 proc.) i Siemens (+1,47 proc.), Madrytowi ciąży energetyka i banki. Kurs EURUSD stabilizuje się w okolicy 1,04, wczorajszy atak na 1,0450 był nieudany.

WIG20 wzrósł o 1,28 proc., mWIG40 o 0,77 proc., a sWIG80 o 0,21 proc.. Główny indeks GPW rozpoczął rok jako jeden z najsilniejszych na świecie, notuje już wzrost o 7,79 proc. YTD. Wczoraj największą gwiazdą Książęcej było zdecydowanie PKO (+4,50 proc.), wspierane przez Pekao (+2,31 proc.), Dino (+2,26 proc.) i PZU (+1,19 proc.). Korygował się natomiast wyraźnie świetnie radzący sobie ostatnio CD Projekt (-4,94 proc.). Po wtorkowej korekcie do wzrostów w drugim szregu powróciła Żabka (+2,54 proc.), najważniejszą dla mWIG40 piątkę uzupełniały same banki.

W USA trwa wybuch optymizmu wokół AI wywołany przez ogłoszenie projektu Stargate, S&P500 zyskało 0,61 proc., a NASDAQ 1,28 proc. Tabelę S&P500 otwierał rosnący o 9,69 proc. Netflix, który w 4Q2024 pozyskał 19 milionów nowych subskrybentów i w coraz bardziej widoczny sposób umacnia się w fotelu absolutnego lidera globalnego rynku streamingowego. O kolejne 6,75 proc. drożało Oracle, o 4,43 proc. nVIDIA, o 4,13 proc. Microsoft. Spośród uczestników/beneficjentów projektu Stargate jeszcze lepiej prezentowało się ARM Holdings (+15,93 proc.).

W godzinach porannych w Azji spada Hang Seng, ale na plusach znajdują się pozostałe główne indeksy, w tym wchodzące w ostatnią fazę wyczekiwania na podwyżkę stóp w Japonii Nikkei (+0,8 proc.). Niemal pięcioprocentową przecenę notuje po wynikach koreańskie SK Hynix. Kontrakty futures w Europie i Azji sugerują, że rynki mogą dziś dojrzeć do przynajmniej chwilowego przystanku we wzrostach, rentowności amerykańskiego długu skarbowego od dwóch dni ponownie rosną. W trakcie dnia poznamy tygodniowe dane o amerykańskich wnioskach o zasiłek, w Davos wypowiadał się będzie prezydent Donald Trump.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

