Apple coraz mniej popularny w Chinach, Cartier nie

Czwartek był na europejskich rynkach jednym z najbardziej nietypowych dni w ostatnich tygodniach, przede wszystkim pod względem rozwarstwienia stóp zwrotu między indeksami. Wszystkie rozpoczynały dzień na plusach, ale hiszpański IBEX bardzo szybko zszedł poniżej poziomów neutralnych, a później osuwał się dalej, by zamknąć dzień spadkiem o 0,49 proc. za sprawą przeceny Inditexu o 2,53 proc. oraz słabego zachowania banków. DAX i FTSE MiB wzrosły odpowiednio o 0,39 proc. i 0,48 proc., nie utrzymując poziomów z otwarcia, ale już Stoxx600 (+0,98 proc.) i FTSE100 (+1,09 proc.) kończyły sesję na szczytach. Nawet te wzrosty wyglądały jednak dość skromnie przy zwyżce CAC40 o 2,14 proc.. Paryż zawdzięczał ją wzrostom LVMH o 9,15 proc., Keringa o 6,18 proc. i Hermesa o 4,91 proc., które wywołał zupełnie zaskakujący raport szwajcarskiego Richemont, w którym spółka (właściciel m.in. Cartier) poinformowała o dwucyfrowym wzroście sprzedaży w 4Q2024 (sama drożała o niemal 17 proc.).

Polska wyglądała wczoraj słabo – WIG20 spadł o 0,30 proc., mWIG40 o 0,18 proc., jedynie sWIG80 wzrósł o 0,21 proc. Entuzjastycznie przyjęte plany polityki dywidendowej CDR (+6,45 proc.) nie były w stanie wyrównać słabszej kondycji banków, które taniały na poziomie sektora o 1,31 proc.. Tabelę głownego indeksu zamykało Pepco (-8,27 proc.) – reakcja na minimalny (-1,1 proc. k/k) spadek przychodów LFL wydaje się nadmierna.

S&P500 spadło wczoraj o 0,21 proc., a NASDAQ o 0,89 proc., co jest negatywnym zaskoczeniem w kontekście porannych wzrostów kontraktów futures. Uzasadnieniem dla ich pogorszenia mogły być jednak słabsze dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła w grudniu o 0,4 proc. m/m (prognozy: 0,6 proc. m/m). Co naszym zdaniem istotniejsze, dane wywołały także spadek rentowności obligacji 2-letnich z okolic 4,30 proc. do 4,24 proc., a 10-letnich z 4,68 proc. do 4,60 proc.. Na tych pierwszych znaleźliśmy się tym samym na poziomach poniżej zamknięcia 2024 r., spodziewamy się, że spadki będą kontynuowane w miarę spadku ryzyk inflacyjnych związanych z „wojną celną”. Musimy jednak zaznaczyć, że rośnie liczba radykalnie innych prognoz – Nomura dołączyła do T. Rowe Price w twierdzeniach, że rentowność 10-latek może osiągnąć przed końcem roku poziom 6 proc.. Za wczorajsze zachowanie indeksów odpowiadały największe przedsiębiorstwa, przede wszystkim Apple (-4,04 proc.), Tesla (-3,36 proc.) i nVIDIA (-1,96 proc.). Zachowanie spółki z Cupertino to w części efekt raportu Canalys – firma twierdzi, że producent iPhone’ów spadł już na trzecie miejsce pod względem popularności w Chinach (za Vivo i Huawei). Mieszane tym razem były także raporty – Morgan Stanley (+4,03 proc.) był gwiazdą sesji, ale wyniki Bank of America (-0,98 proc.) przyjęto chłodno, a US Bancorp (-5,64 proc.) i UnitedHealth (-6,04 proc.) notowały głębokie przeceny.

W godzinach porannych azjatyckie indeksy utrzymują się w okolicach poziomów neutralnych, atmosfera nerwowego wyczekiwania na ruch Banku Japonii utrzymuje się w Tokio. Obecny konsensus jest taki, że stopy zostaną podniesione, o ile inauguracja prezydentury Donalda Trumpa i jego pierwsze decyzje nie przyniosą poważnego wzrostu zmienności na rynkach. W Chinach zaprezentowane zostały dobre dane za 4Q2024 (PKB wzrosło o 5,4 proc. r/r przy oczekiwaniach na poziomie 5,0 proc. r/r), ale reakcję trudno nazwać euforyczną.

W absencji innych istotnych danych makro i ważnych raportów spółek z USA można się spodziewać, że dzisiejsza sesja będzie względnie spokojna, kontrakty futures sugerują jej raczej wzrostowy charakter. Można mieć jednak pewne wątpliwości co do finiszu w USA, przed długimi weekendami często pojawia się podaż, a ubiegły tydzień zapowiada się bardzo burzliwie, co może skłonić inwestorów do redukcji zaangażowania.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

