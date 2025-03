Silny złoty w rozchwianym otoczeniu

Temat ceł pozostaje w centrum uwagi. Panująca niestabilność doczekała się osłabienia amerykańskiego dolara. Korzysta na tym euro, wspierane informacjami o zwiększeniu obronności w Europie. Złoty pozostaje nieugięty, umacniając się nawet do silnego franka szwajcarskiego.

Chaosu ciąg dalszy

Wprowadzone wczoraj cła spotkały się z odmiennymi reakcjami. Premier Kanady oskarżył Trumpa o próbę załamania gospodarki północnego sąsiada USA. Inną strategię przyjęła liderka Meksyku. Claudia Sheinbaum potępiła taryfy i powiedziała, że poczeka do niedzieli, aby ujawnić środki zaradcze. Wiemy również, że przeprowadziła w tej sprawie rozmowę telefoniczną z prezydentem USA. Dodatkowo wczoraj miało także miejsce przemówienie Trumpa na wspólnym posiedzeniu Kongresu. Podczas wystąpienia bronił on swojej strategii, argumentując, że stosowana taktyka ponownie uczyni Amerykę bogatą i wielką. Przyznał jednak, że istnieje możliwość okresu dostosowawczego. Wszystko to powodowało narastającą niepewność. Rynki poczuły powiew optymizmu dopiero po słowach sekretarza handlu Howard Lutnick. Wyznał on, że USA może wycofać lub obniżyć niektóre taryfy na Kanadę i Meksyk nawet w środę zaznaczając, że Trump słucha innych prezydentów.

Eurodolar dobija 1,07 USD

Początek marca to wzrosty wykresu głównej pary walutowej świata. Okazuje się, że inwestorzy coraz bardziej obawiają się wystąpienia recesji w gospodarce USA. Skutkiem jest ucieczka kapitału od amerykańskiego dolara. Dodatkowo unijna waluta wspierana jest także możliwością zakończenia wojny na Ukrainie. Z najnowszych informacji wynika, że Prezydent Zełenski jest gotowy współpracować z Trumpem, nazywając swój ostatni konflikt z prezydentem USA „godnym ubolewania”. Euro pozytywnie reaguje również na wieści o planowanym zwiększeniu wydatków na obronę w Europie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zaproponowała program pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro (158 miliardów dolarów). Każda z informacji wpłynęła pozytywnie na wspólną walutę. Notowania EUR/USD o poranku przełamały poziom 1,07 USD. Euro umacnia się także względem franka i funta.

Złoty nie do złamania

W burzliwym otoczeniu bardzo dobrze radzi sobie złoty, który pozostaje beneficjentem możliwego pokoju za naszą wschodnią granicą i umocnienia wspólnej waluty. Krajowa waluta wspierana także dobrym stanem polskiej gospodarki i wysokim kosztem pieniądza pozostaje silna. W środę rano kurs EUR/PLN to 4,16 PLN. Słabość amerykańskiego dolara widoczna jest na wykresie USD/PLN, gdzie zeszliśmy do 3,88 PLN. Notowania GBP/PLN to 4,98 PLN. Złoty pozostaje silny również względem franka, mimo że w Szwajcarii odnotowano dziś wzrost inflacji konsumenckiej względem oczekiwań. Indeks CPI to 0,3 proc. r/r przy prognozach na poziomie 0,2 proc. r/r. Kurs CHF/PLN w momencie pisania tekstu zszedł poniżej 4,38 PLN, co z pewnością jest dobrą informacją dla osób płacących zobowiązania w helweckiej walucie.

Dawid Górny – analityk w InternetowyKantor.pl

