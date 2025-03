Koszty budowy domu w 2025 r. Najdrożej jest… zacząć

W Polsce potrzeba prawie 430 000 zł, aby postawić parterowy dom o powierzchni 100 m2 w stanie deweloperskim. Ta kwota nie uwzględnia jednak zakupu działki ani projektu budowlanego czy ogrodzenia. Z zestawienia Rankomat.pl wynika, że najdroższy jest sam początek budowy, gdzie za postawienie murów trzeba wydać 185 tys. zł. Prace dachowe i wykończeniowe kosztują ponad 100 tys. zł za każdy z tych etapów. Najmniej, bo 30 tys. zł, pochłonie zakup i montaż drzwi, okien oraz bramy garażowej. Największy pojedynczy koszt to fundamenty i wykonanie stropu łącznie za 90 tys. zł z materiałami i robocizną.

Jak obniżyć koszty budowy domu?

Oszczędności na kosztach budowy domu można szukać już na początku inwestycji. Za sam projekt domu do 100m2 trzeba zapłacić średnio od 2,5 do 5 tys. zł i dotyczy to projektów gotowych. Cena za projekt domu u architekta to 15 do nawet 30 tys. zł w zależności od skomplikowania projektu i stawek projektanta. Można też za taki projekt w ogóle nie płacić. Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego są do pobrania gotowe i bezpłatne projekty, choć akurat dla określonych powierzchni – do 70 m2 oraz 120, 150 i 180 m2.

Budowa domu nie posiada stałego kosztorysu. Zarówno materiały można wybrać z niższej lub wyższej półki cenowej, jak i stawki ekipy budowlanej będą różniły się w Warszawie i na prowincji. Na początku 2025 roku ceny materiałów budowlanych minimalnie, ale jednak spadły. We wszystkich 13 kategoriach zestawionych przez Grupę PSB Handel S.A. było to -0,3 proc. względem początku roku 2024. Z jednej strony najwięcej potaniały przez rok wykończenia oraz sucha zabudowa, dachy i rynny (o 4-5 proc.), a z drugiej najwięcej zdrożały cement, wapno, otoczenie domu, płyty OSB i drewno (po +3 proc.). Za to stawki robocizny tylko rosły. Dla robót ogólnobudowlanych remontowych wskaźnik wzrósł o 12,3 proc. - wynika z analizy Sekocenbud między IV kw. 2023 r. a IV kw. 2024 r.

Część kosztów związanych z budową domu można znacząco obniżyć. Przede wszystkim przez samodzielne wykonanie niektórych prac, zwłaszcza w ostatnim etapie przy wykańczaniu wnętrza. Poradniki na temat położenia instalacji elektrycznej, ogrzewania podłogowego czy tynku i wylewki są łatwo dostępne w sieci. Decyduje też czas zaplanowany na prace budowlane, bo samodzielne wykonanie niektórych z nich może wydłużyć pierwotne terminy. Na samych materiałach też można oszczędzić. Sporo sklepów budowlanych oferuje końcówki serii czy przeceny sezonowe na poszczególne produkty - podkreśla Michał Ratajczak, analityk rankomat.pl.

Znacznie mniej wyniesie budowa domu na działce już posiadanej w wyniku wcześniejszego zakupu, odziedziczenia czy przepisania w darowiźnie. Średnia cena działki budowlanej za m2 mieści się w przedziale 250-320 zł, natomiast planujący zakup niewielkiej działki budowlanej pod budowę domu w większym mieście lub na przedmieściach muszą liczyć się ze stawkami w przedziale 600-800 zł, jak wynika z raportu serwisu budowlanego New-House.

Oszczędzić na budowie można też przy okazji ubezpieczenia. Polisa i tak będzie konieczna przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, a rok ochrony dla domu w budowie wartego 430 tys. zł można mieć od 281 zł do nawet 1158 zł – to przykładowa kalkulacja ubezpieczenia na rankomat.pl.

185 tys. zł za postawienie murów

Każda budowa domu murowanego zaczyna się od fundamentów. Ten etap dla domu 100 m2 wyniesie na start ponad 45 tys. zł razem z robocizną. Połowę tego kosztować będzie postawienie ścian nośnych, a ok. 11 tys. zł wzniesienie kominów. Tyle samo, co na fundamenty, trzeba przeznaczyć na drewniany strop i drugie tyle na elewację z wełny mineralnej stropu. Stosunkowo najtańsze okazuje się postawienie ścian działowych z betonu komórkowego. To koszt ok. 8 tys. zł.

Na etapie stawiania konstrukcji domu niemałą część kosztów stanowi wynagrodzenie dla ekipy budowlanej. Wykonanie fundamentów, ścian nośnych i działowych, stropu drewnianego i elewacji z wełny mineralnej to w przybliżeniu 73 tys. zł. Resztę, czyli 107 tys. zł pochłoną materiały.

108 tys. zł kosztuje położenie dachu

Wykonanie dachu oznacza następny etap budowy domu. Największym wydatkiem jest wykonanie więźby dachowej w cenie 38 tys. zł dla domu 100 m2. Nieco tańsze będzie położenie dachówki ceramicznej (29 tys. zł) przy założeniu, że powierzchnia dachu wynosi 150 m2. Najtańsze okazują się poszczególne elementy konstrukcji dachu, jak wyłaz (650 zł).

Połowę kosztów prac na dachu trzeba przeznaczyć na wynagrodzenie ekipy budowlanej. Zdarza się, że położenie membrany dachowej (2,5 tys. zł) będzie droższe niż sam materiał (800 zł). Najdroższe z prac okazuje się zlecenie wykonania więźby dachowej (prawie 16 tys. zł), choć akurat materiały do więźby kosztują jeszcze więcej (22 tys. zł)

30 tys. zł za wstawienie drzwi, okien i bramy

Wykonanie tzw. stolarki w budowanym domu pozwoli na uzyskanie stanu surowego zamkniętego dla całej inwestycji. To najtańszy etap budowy domu, bo zakup i montaż drzwi wejściowych, okien oraz bramy garażowej wyniesie ok. 30 tys. zł. Największym wydatkiem w kosztorysie opartym na wyliczeniach kb.pl okażą się okna (ponad 12,5 tys. zł za 20 m2). Na zakup okien i ich montaż trzeba przeznaczyć ok. 18 tys. zł w domu 100 m2. Drzwi zewnętrze z montażem to jedna trzecia tej kwoty. Niespełna 5 tys. zł będzie kosztować wstawienie uchylnej bramy garażowej.

106 tys. zł za wykończenie domu do stanu deweloperskiego

W ostatnim etapie budowy domu 100 m2 trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 106 tys. zł. Prace wykończeniowe pozwolą doprowadzić budowę do stanu deweloperskiego, ale nie do zamieszkania. Największym pojedynczym wydatkiem jest wyposażenie kotłowni, które zakłada wstawienie kotła gazowego – zakup i montaż to prawie 30 tys. zł. Drugie tyle pochłonie łącznie wykonanie instalacji elektrycznej z podłączeniem 80 punktów oraz położenie tynków. Najmniej kosztują parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Łącznie z ich położeniem to koszt w granicach 2,5 tys. zł.

Na tym etapie prac większość pozycji uwzględnia już koszty robocizny. Jak się okazuje, w przypadku parapetów, montaż może okazać się nawet droższy od samego materiału. Tak samo położenie tynków na powierzchni 360 m2 (14 tys. zł) będzie droższe niż same tynki (9 tys. zł).

Metodologia

Analiza opiera się na kosztorysie wyliczonym przez portal kb.pl w 2025 r. i zakłada budowę domu o powierzchni użytkowej 100 m2 do stanu deweloperskiego włącznie. Wycena nie obejmuje zakupu działki pod budowę domu ani prac wykończeniowych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Podane ceny to stawki netto, mają one charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od regionu oraz jakości użytych materiałów.

