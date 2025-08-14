Daniel Obajtek oferuje: "Tam biznes jest przewidywalny"

Tam polityka idzie ramię w ramię z biznesem, tym biznesem, który rozwija kraj i dobrze jest do tego biznesu narodowego wpuszczać Polaków – mówi europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odbył liczne spotkania zarówno z Polonią, jak i przedstawicielami biznesu. Teraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat szans, które czekają na Polaków.

Europoseł Daniel Obajtek zwraca uwagę, że w Stanach Zjednoczonych temat gospodarki, konkurencyjności biznesu oraz słabości Europy jest szeroko omawiany.

W Stanach Zjednoczonych

Daniel Obajtek powiedział, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa przeżywają dynamiczny rozwój gospodarczy.

W USA panuje ogromna dynamika po objęciu władzy przez prezydenta Donalda Trumpa. Spotkałem wielu Polaków, którzy prowadzą biznesy po obu stronach Atlantyku i wszyscy podkreślają ten ogromny wzrost – mówi Obajtek.

Bardzo proste regulacje

W USA są zdecydowanie prostsze regulacje, inwestycje realizuje się szybciej, a dostęp do kapitału jest znacznie łatwiejszy. Jeśli biznes zaciąga kredyt, to ten kredyt po skończeniu inwestycji jest umarzany.

Jeżeli ktoś chce inwestować w fabrykę w Stanach, to jest kapitał, by finansować te zadania z umarzalnymi kredytami. Trzeba mieć technologię, włożyć pieniądze, a po skończeniu inwestycji otrzymuje się środki, które są praktycznie umarzalne. Jest potężny rynek dla 460 milionów ludzi, a są tam dużo prostsze formalności – podkreśla.

Trzykrotnie niższe ceny energii niż w Polsce

Jednym z kluczowych atutów USA są znacznie niższe koszty energii – nawet trzykrotnie mniejsze niż w Polsce i Unii Europejskiej.

Koszty energii są trzykrotnie mniejsze niż w Polsce oraz w Europie. Stany Zjednoczone przy tych cenach energii mogą bez problemu zaspokajać Europę w produktach i być konkurencyjne. To, mówiąc zupełnie szczerze, nie jest dobre dla polskiej ani europejskiej gospodarki – zaznacza.

Liczy się przewidywalność

Obajtek podkreśla, że fundamentem rozwoju jest stabilność przepisów i przewidywalność działań rządów.

W Parlamencie Europejskim jestem półtora roku i to była tylko i wyłącznie gadanina. Żadnych efektów, programy ciągną się miesiącami - jak flaki z olejem. Nie ma stałości i nie ma przewidywalności – krytykuje.

Trump kontra europejscy przywódcy - czyli umiejętności negocjacyjne

Porównując przywództwo w USA i Europie, Obajtek ostro krytykuje europejskich decydentów.

Zobaczcie, jakich mamy przywódców w Europie. Produkty ze Stanów, wyprodukowane przy trzy razy niższych cenach energii, mają być bez cła w Europie, a nasze mają 15 proc. cła w USA. Jeszcze kupujemy od Amerykanów gaz i paliwa za 600 miliardów euro. Nie mówię, że nie powinniśmy współpracować, ale po stronie europejskiej powinni być silni przywódcy z charyzmą i wiedzą o biznesie. Wtedy nie bylibyśmy rozgrywani jak dzieci – stwierdza.

Dodaje:

Donald Trump - ten facet wie, co robi. W gospodarce oprócz kapitału i technologii potrzebne są jasne kierunki i pewność, że regulacje nie będą się zmieniały co dwa lata.

Lewactwo biznesowe i schizy o „Zielonym Ładzie”

Europoseł ostrzega, że ideologiczne podejście do transformacji energetycznej może doprowadzić do ucieczki przemysłu energochłonnego z Europy do USA czy Turcji.

W biznesie liczy się przewidywalność, a nie pompowanie światopoglądu. Fanatyzm wprowadzany do gospodarki niszczy transformację technologiczną. Do niej potrzebne są zysk, stopa zwrotu i technologie, a nie tylko dotacje jako kroplówka – argumentuje.

Apel o zmianę podejścia, zanim będzie za późno

Na koniec Obajtek podsumowuje:

Stany Zjednoczone pokazują, jak należy budować silną gospodarkę. Nie krytykujmy — uczmy się, jak grać na rynkach międzynarodowych i jak wykorzystywać swoją pozycję. Warto mieć patriotyzm gospodarczy i działać w interesie narodowym.

x, youtube, jb