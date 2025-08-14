100 tys. złotych dla hodowców świń

Od drugiego września do pierwszego października hodowcy trzody chlewnej będą mogli składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń. Maksymalna dotacja wynosi 100 tys. złotych. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Chodzi o właścicieli stad liczących minimum 50 świń. Inwestycje budowlane muszą być wykonywane na własnym gruncie, a ich koszty kwalifikowane muszą przekraczać 20 tys. złotych. Dofinansowanie obejmuje m.in.: wykonanie ogrodzenia, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, postawienie silosu na paszę, czy zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt. Hodowca zobowiązuje się ukończyć inwestycję w ciągu dwóch lat od podpisania umowy i przez trzy lata utrzymywać stado liczące co najmniej 75 proc. osobników tworzących je w momencie wypłaty należnego wsparcia. Niewywiązanie z tych zasad będzie skutkować cofnięciem dotacji w całości lub części.

