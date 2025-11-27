Namierzono osoby od insider trading w sprawie Orlenu?

Zidentyfikowano osoby, które mogły naruszyć prawo w sprawie planów Orlenu zwiększenia zaangażowania w Energę do 100 proc. - poinformował w czwartek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

„W związku z informacjami o planach Orlen SA ws. zwiększenia udziałów w Energa SA do 100 proc. oraz w nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu, Urząd KNF informuje, że zidentyfikował osoby, których działania mogły stanowić naruszenie prawa” - podał w czwartek UKNF w komunikacie na stronie KNF.

Urząd poinformował również, że prowadzi czynności „zmierzające do zgromadzenia dalszych informacji i rozpoznania ewentualnych dalszych wątków sprawy”.

Wcześniej w czwartek dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski przekazał na platformie X, że w związku z informacjami dotyczącymi planów Orlenu ws. zwiększenia zaangażowania w spółce Energa do 100 proc. - tym zapowiedzią skierowania do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji – Urząd KNF prowadzi czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty tej sprawy.

„Celem UKNF jest pełna i rzetelna analiza wszystkich okoliczności oraz upublicznienie w możliwie najkrótszym terminie jej wyników” - zapewnił Barszczewski.

Wystrzał akcji Energii po wezwaniu Orlenu do sprzedaży akcji

W czwartek akcje Energi zyskały na warszawskiej giełdzie 11,36 proc. Na zamknięciu sesji były wyceniane na 18,82 zł, zatem nieco poniżej poziomu propozycji Orlenu. W środę na zamknięciu akcje Energi kosztowały 16,9 zł. O 2,37 proc. straciły z kolei notowania akcji Orlenu.

W internecie pojawiły się sugestie, że jeszcze kilka dni wcześniej doszło do niespodziewanych zmian kursu akcji spółki Energa, co do których można wysunąć podejrzenie tzw. insider trading, czyli posługiwania się utajnionymi informacjami do korzystnych operacji kupna lub odsprzedaży akcji.

W środę zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na zaproszenie wszystkich innych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po 18,87 zł za papier. Orlen ma 90,92 proc. akcji Energi. Zaproszenie dotyczy pozostałych 37 578 474 akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych.

Decyzja zarządu i rady nadzorczej daje Orlenowi możliwość odkupienia akcji albo w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, albo poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r. Jak poinformował koncern, celem zaproszenia jest objęcie 100 proc. akcji Energi.

Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 mln odbiorców końcowych.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest notowany na GPW, Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.

