Wyższy CIT dla banków – prezydent zdecydował

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę podnoszącą stawkę podatku dochodowego od banków, który wyniesie 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. - podała kancelaria prezydenta.

„Podpisałem (…) ustawę podwyższającą podatki dla banków. Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych” - napisał Karol Nawrocki na stronie internetowej Prezydenta RP.

Ile wyniesie stawka CIT dla banków?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, miałyby płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.

Obniżka podatku bankowego

W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Stawka CIT dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i banków spółdzielczych docelowo wyniesie 21 proc., a w okresie przejściowym: 27 i 23 proc.

Małe podmioty oraz banki znajdujące się w procesie naprawczym będą zwolnione z wyższego opodatkowania.

Zgodnie z ustawą przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Do energii w Niemczech dopłacają norweskie rodziny?

Czy to koniec epoki stali w Chorzowie?

Podatek od prywatnego złota? Jest taki pomysł!

»»Jak wygląda najściślej strzeżony skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24