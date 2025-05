Moody’s obniża rating USA

Najbliższe dni będą dobrym testem, czy potężne odbicie amerykańskiej giełdy i jej outperformance w ostatnim czasie, szczególnie widoczny w sektorze technologicznym, to chwilowe odreagowanie czy jednak początek powrotu do „normalności”, w której S&P500 regularnie zachowuje się lepiej niż większość globalnych indeksów akcji?

Piątkowa sesja rozpoczęła się w Europie od wyraźnych wzrostów, które w większości zostały powiększone w godzinach przedpołudniowych, ale w drugiej części dnia przewagę stopniowo zyskiwała podaż. Jedynymi baczniej obserwowanymi danymi publikowanymi w trakcie dnia były te z USA – indeks sentymentu Uniwersytetu Michigan spadł z 52,2 pkt. do 50,8 pkt. Do dość kuriozalnych poziomów wzrosły oczekiwania inflacyjne (z 6,5 proc. do 7,3 proc.), co może być sygnałem, że amerykańscy konsumenci tracą entuzjazm co do skutków polityki celnej Donalda Trumpa i coraz mniej rozumieją w chaosie informacyjnym, jaka będzie skala wpływu ceł na ceny (znacznie mniejsza). Giełdy europejskie zakończyły jednak spadki w okolicach amerykańskiego otwarcia i na koniec dnia odbiły, co finalnie owocowało wzrostami o skali od 0,30 proc. (DAX) do 0,96 proc. (IBEX). Pomimo przeceny Novo Nordisk najlepiej zachowywał się wyprzedany sektor medyczny (+1,04 proc.).

WIG20 spadł o 0,17 proc., a mWIG40 i sWIG80 wzrosło o 0,11 proc. Zdecydowanie największą negatywną kontrybucję do głównego indeksu, czterokrotnie przewyższającą tę wynikającą ze spadku LPP (-1,82 proc.), wniosło Dino (-6,37 proc.) po chłodno przyjętych wynikach. mWIG40 w górę niosła głównie energetyka – Tauron zyskiwał 4,85 proc., a Enea 3,25 proc.. Wśród małych spółek wyróżniał się Datawalk (+7,20 proc.).

S&P500 wzrosło w piątek o 0,70 proc., a NASDAQ o 0,52 proc. Spośród sektorów głównego indeksu najlepiej zachowywała się ochrona zdrowia (+1,96 proc.), dobra podstawowe (+1,08 proc.) i przemysł (+1,04 proc.), technologia była niemal neutralna (+0,12 proc.). Na czoło tabeli trafiły m.in. UnitedHealth (+6,40 proc.), Humana (+4,61 proc.) i Elevance (+3,41 proc.), czyli ci sami ubezpieczyciele medyzni, którzy byli ostatnio najsilniej wyprzedawani, 3,29 proc. zyskiwało Eli Lilly. Marsz w górę od czasu ograniczenia roli Elona Muska w DOGE i gwałtownego wyciszenia jego aktywności na x.com kontynuuje Tesla, która w ciągu miesiąca zyskała 45 proc..

W godzinach porannych rynki azjatyckie notują w większości lekkie minusy, 0,7 proc. traci Nikkei. Około procentową przecenę notują kontrakty futures na amerykańskie indeksy, mniej więcej o tyle drożeje złoto. Tematem poranka bez wątpienia jest decyzja Moody’s o obniżeniu ratingu USA z poziomu Aaa do Aa1, o której agencja poinformowała po piątkowym zamknięciu. Argumentacja za takim ruchem jest znana od lat, podobne działanie S&P500 podjęło w 2011 r., Fitch w 2023 r., wtedy również Moody’s zmieniło perspektywę na negatywną. Wpływ decyzji w większości przypadków byłby niewielki, ale w obecnym otoczeniu może ona stać się pretekstem do krótkiej korekty, która „należy się” S&P500 po szybkim, przeszło dwudziestoprocentowym wzroście. Symbolicznym akcentem jest kolejne w ostatnich miesiącach naruszenie bariery 5 proc. przez rentowności obligacji 30-letnich, 10-letnie powróciły powyżej 4,50 proc.. Najbliższe dni będą dobrym testem tezy, czy potężne odbicie amerykańskiej giełdy i jej outperformance w ostatnim czasie, szczególnie widoczny w sektorze technologicznym, to chwilowe odreagowanie czy początek powrotu do „normalności”, w której S&P500 regularnie zachowuje się lepiej niż większość globalnych indeksów akcji. Bliższa jest nam ta druga teza, uważamy natomiast, że wraz z decyzją wzrastają szanse na to, że korekta wzrostowa USD się zakończyła, a dolar powróci do trendu spadkowego. Spodziewamy, że swoją korektę spadkową zakończyło także złoto.

Zaskakująco dobry wynik Karola Nawrockiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w połączeniu z bardzo wysokim poparciem kandydatów Konfederacji, sprawia, że wyceny prawdopodobieństwa wygranej Rafała Trzaskowskiego silnie wczoraj spadły – dzisiejsze zachowanie GPW będzie papierkiem lakmusowym dla jej ewentualnej reakcji po drugiej turze, gdyby zakończyła się ona zwycięstwem kandydata popieranego przez PiS.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

