Cena OC dla kierowców zmierza ku rekordowym obniżkom

Od maja do października średnia cena OC spadła o 7,2 proc. Z danych Rankomat.pl wynika, że największe powody do zadowolenia mają właściciele pojazdów z Gdańska i Wrocławia, gdzie ceny OC spadły o prawie 13 proc.. Mocniejsze spadki w tak krótkim czasie obserwowano dotychczas tylko raz – w 2022 r. Kierowcy zapewne liczą na dalsze spadki cen OC. Jest na to szansa. Choć średnia październikowa była dokładnie taka sama jak wrześniowa, to wstępne listopadowe odczyty pokazują dalsze obniżki.

Średnio 51 zł w kieszeni w 5 miesięcy

Od maja do października średnia cena OC spadła z 711 zł do 660 zł. To spadek o 7,2 proc., choć w porównaniu do września cena październikowej obowiązkowej polisy się nie zmieniła. Tak duże obniżki w ciągu kilku miesięcy były widoczne tylko raz – w 2022 roku.

autor: materiały prasowe Rankomat

„Sytuacja finansowa towarzystw ubezpieczeniowych jest stabilna, co pozwala im konkurować ceną. Największe firmy najbardziej nakręcają tę rywalizację, co wymusza nawet na mniejszych graczach obniżki. Korzystają na tym oczywiście klienci. Trudno jednak oczekiwać powrotu do poziomu z 2022 roku, kiedy średnie OC kosztowało niewiele ponad 500 zł. Mimo że liczba wypadków i kolizji maleje, to usuwanie ich szkód jest coraz kosztowniejsze i nie pokrywa różnicy” – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Tam, gdzie najdrożej, tam największe spadki

Najwięcej zyskali kierowcy z miast, w których OC było najdroższe. W Gdańsku i Wrocławiu ceny spadły z poziomu ponad 970 zł o prawie 13 proc. (ponad 120 zł). W Katowicach natomiast spadek był znacznie łagodniejszy – niespełna 4 proc., z 743 zł do 716 zł.

autor: materiały prasowe Rankomat

Podobny trend widać w poszczególnych województwach. Największą ulgę odczuli mieszkańcy Pomorza, gdzie średnia składka zmniejszyła się o ponad 11 proc., czyli blisko 100 zł. Na drugim biegunie znalazło się Podlasie – tam ceny spadły tylko o 2 proc., co przełożyło się na oszczędność rzędu 13 zł.

autor: materiały prasowe Rankomat

Materiały prasowe rankomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje