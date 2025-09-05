Toyota dołącza do najdroższych marek w ubezpieczeniu!

Dobra wiadomość dla kierowców - sierpień przyniósł trzeci z rzędu spadek cen OC. Średnia stawka spadła w tym czasie z 711 zł do 672 zł. Wygląda na to, że ubezpieczyciele wytoczyli działa i rozglądają się po rynku za reakcją konkurencji. Jest więc szansa na to, że w kolejnych miesiącach zobaczymy kolejne obniżki. Nie wszyscy mogą jednak cieszyć się z tańszego ubezpieczenia. Toyota, do niedawna jedna z najtańszych marek pod kątem ubezpieczenia, obecnie znajduje się wśród najdroższych.

Stabilizacja cen

Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia OC w sierpniu wyniosła 672 zł – to o 39 zł mniej niż w maju, kiedy składki osiągnęły najwyższy poziom od 2018 roku (711 zł). W ciągu ostatnich trzech miesięcy ceny systematycznie spadały, wracając do poziomów notowanych latem ubiegłego roku.

Cena polisy OC od stycznia / autor: materiały prasowe Rankomat

Toyota w gronie najdroższych – zaskakujący awans

Kolejną ciekawostkę znajdziemy w rankingu marek samochodów. W sierpniu średnia cena OC tylko dla trzech marek przekraczała 700 zł. Pierwsze dwie nie są żadnym zaskoczeniem, bo są to BMW i Audi. Niespodzianką jest dołączenie do tego grona Toyoty. Jeszcze rok temu była w czołówce najtańszych aut do ubezpieczenia, a dziś znalazła się wśród najdroższych.

Cena OC według marki / autor: materiały prasowe Rankomat

„Przez lata Toyota wyróżniała się niskimi składkami – jej właściciele to często doświadczeni kierowcy, a auta nie kojarzyły się z dynamiczną jazdą. Obecnie jednak obserwujemy wyraźny wzrost cen OC dla samochodów hybrydowych, a Toyota jest ich czołowym producentem. Hybrydy są popularne w miastach, gdzie o kolizję nietrudno – stąd wyższe ryzyko, a co za tym idzie, wyższe składki” – komentuje Stefania Stuglik, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Źródło: materiały prasowe rankomat.pl

