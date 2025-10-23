Spadek zaufania Trumpa do Putina służy złotemu

Amerykanie ogłaszają sankcje na rosyjską ropę. Ruch ma przyspieszyć starania prezydenta USA o zakończenie konfliktu za naszą wschodnią granicą. Konsekwencją są wzrosty „czarnego złota” notowanego w Londynie i Nowym Jorku. Manewr w kierunku zakończenia wojny wspiera polskie aktywa i cementuje dobrą kondycję złotego na forex. Eurodolar ponownie testuje istotne wsparcie.

Odbicie na ropie

Dzisiejsze ceny ropy notowanej w Londynie i w Nowym Jorku otworzyły się luką wzrostową. W dalszej części sesji utrzymywał się silny ruch w kierunku północnym. Do południa odmiana WTI wzrosła z 60 USD do 62 USD, a BRENT z 63 USD do 65 USD. Powodem zwyżek było ogłoszenie przez USA sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, czyli dwóch największych rosyjskich firm naftowych. Oznacza to uniemożliwienie handlu czy przetwarzania płatności z tymi podmiotami przez amerykańskie firmy czy banki. Dodatkowo prezydent Stanów Zjednoczonych stara się wywrzeć wpływ na Indie, aby te ograniczyły zakupy surowca od Rosji. Celem jest zmniejszenie wpływów do budżetu agresora, co ma przyspieszyć zakończenie wojny. Ruch Trumpa pokazuje, że przestał on wierzyć w słowa Putina. Zresztą już nie raz wspominał, że jest zawiedziony jego postawą.

Złoty czeka na zakończenie wojny

Amerykańskie sankcje to niejedyna rzecz przybliżająca nas do zakończenia konfliktu za naszą wschodnią granicą. Europejscy przywódcy wspólnie z Ukrainą pracują nad 12-punktowym projektem zawieszenia działań zbrojnych. Taka narracja wpływa bezpośrednio na krajowe aktywa. Zacznijmy od złotego, który pozostaje silny na forex. Przykładem tej mocy jest utrzymanie kursu EUR/PLN w okolicach 4,23 PLN. Przychylnym okiem na Polskę patrzą także inwestorzy giełdowi. Warszawski parkiet rośnie, a dziś indeks WIG20 przebił 2980 pkt. i zbliża się do okrągłych 3000 pkt. Dla porównania, poniedziałek zaczynaliśmy przy poziomach ok. 2900 pkt. Przepływ kapitału do kraju widać także na rynku długu, gdzie spadają rentowności obligacji. Na sam koniec po raz kolejny dodam, że dzieje się to w momencie umocnienia dolara na forex.

EUR/USD znów sprawdza 1,157 USD

Tydzień temu na wykresie głównej pary walutowej świata utworzyła się formacja podwójnego dna. Wtedy dwukrotnie nie udało się sforsować poziomu 1,155 USD. Następnie, zgodnie z teorią analizy technicznej, kurs EUR/PLN ruszył na północ. Część analityków za powód odbicia wskazywała także istotne znaczenie wsparcia 1,157 USD, gdyż poziom ten jeszcze w kwietniu był ważnym oporem. Po kilku dniach wzrostów wykres wrócił jednak do spadków. Dziś notowania popularnego „edka” zniżkują poniżej 1,16 USD i próbują ponownie zbliżyć się do wspomnianego wcześniej wsparcia. Czy to oznacza, że czeka nas dalsze umocnienie dolara? Z pewnością tak, jeżeli jutrzejsze dane o inflacji konsumenckiej w USA okażą się wyższe niż przewidywany wzrost z 2,9 proc. r/r do 3,1 proc. r/r. Zwyżka inflacji bazowej czy otwarcie rządu USA także powinno umocnić USD. Jeżeli żadne z wymienionych się nie wydarzy, to kurs może ponownie odbić (osłabienie USD). Czynników ciążących dolarowi w średnim terminie jest kilka. Do najważniejszych należy zaklasyfikować obniżki stóp procentowych przez Fed. Kolejne zapewne w przyszłym tygodniu. Co prawda cięcia najprawdopodobniej są już w cenach, jednak każda gołębia wzmianka amerykańskich decydentów będzie zwiększać presję na „zielonego”. Drugim aspektem jest niepotwierdzone spotkanie Trumpa z przywódcą Chin w Seulu. Jeżeli do niego dojdzie, ale strony nie znajdą wspólnego języka, to na rynki zapewne wróci temat ceł. Przy takiej eskalacji dolar może oberwać, gdyż inwestorzy na FX zdają się być już zmęczeni taryfowym chaosem, którego każda ostatnia eskalacja powodowała odwrót kapitału od amerykańskiej waluty.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

