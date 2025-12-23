Poznaliśmy nowego prezesa Cyfrowego Polsatu

Piotr Żak został we wtorek powołany na stanowisko prezesa Cyfrowego Polsatu - podała spółka w komunikacie. Wcześniej informowano, że sąd w Liechtensteinie podtrzymał wyrok uznający, że Zygmunt Solorz oddał dzieciom współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat.

Zmiany w Zarządzie Cyfrowego Polsatu

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (…) informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 r. podmiot dominujący wobec Spółki - TiVi Foundation z siedzibą w Liechtensteinie, wykonując swoje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki (…) odwołał Pana Andrzeja Abramczuka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołał na tę funkcję Pana Piotra Żaka” - przekazał w komunikacie bieżącym Cyfrowy Polsat.

Prawomocny wyrok w sprawie sukcesji

We wtorek Cyfrowy Polsat zawiadomił, że otrzymał od TiVi Foundation pismo z informacją, że Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny i wiążący wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku, w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

Reakcje rodziny Solorzów po wyroku sądowym

„Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca” - napisali we wspólnym oświadczeniu przekazanym PAP Biznes Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak z rodzinami.

Plany na przyszłość Grupy Polsat Plus

Przekazali również, że w najbliższych miesiącach skoncentrują się „na wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju (…) aby spółki Grupy były innowacyjne, efektywnie wykorzystywały możliwości nowoczesnych technologii, a przy tym działały odpowiedzialnie i przynosiły oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy”.

Zastrzeżenia Zygmunta Solorza i możliwa skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Rodzina Zygmunta Solorza zapowiedziała również, że będzie dążyć do tego, aby osoby trzecie, które działały na szkodę rodziny i biznesu, nie tylko w wymiarze prywatnym, ale również bezpieczeństwa spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa, poniosły odpowiednie konsekwencje prawne.

Z kolei doradca prawny Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki w przekazanym PAP oświadczeniu stwierdził, że wyrok Sądu Najwyższego w Vaduz jest analizowany i być może zostanie wniesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Dziś rano nasz klient otrzymał formalne zawiadomienie o wyroku Sądu Najwyższego w Liechtensteinie. Orzeczenie to jest obecnie przedmiotem szczegółowej oceny prawnej. Nasz klient zasadniczo nie zgadza się jednak z tym rozstrzygnięciem. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wszystkich opcji prawnych, w tym do wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu, i w odpowiednim czasie ustalimy odpowiednie dalsze kroki. Na tym etapie nie będziemy udzielać dalszych komentarzy - podkreślił Kwaśnicki.

Reakcje rynku na zmiany w zarządzie Cyfrowego Polsatu

We wtorek na zamknięciu sesji na GPW akcje Cyfrowego Polsatu wzrosły o ponad 10,4 proc., a ich cena wynosiła 12,29 zł; obroty osiągnęły blisko 70,8 mln zł.

Tło sprawy sukcesji w rodzinie Solorzów

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów toczyła się od września ubiegłego roku, kiedy to „Gazeta Wyborcza” podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodziło m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

Zmiany w radach nadzorczych i dalsze kroki rodziny Solorzów

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu 2025 r. obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

Kontrowersje wokół zmian w fundacji TiVi Foundation

W maju 2025 r. sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach „Pulsu Biznesu” informował wówczas, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu. Ostatecznie jednak Sąd Najwyższy Liechtensteinie utrzymał wyrok.

Kolejne odwołania Zygmunta Solorza i Justyny Kulki

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

W połowie grudnia rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk przekazał, że Zygmunt Solorz pozostaje jeszcze członkiem rady nadzorczej spółki Polsat Media, natomiast Kulka „została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus, w jakich pełniła jakąkolwiek funkcję”.

Przemiany w polskim biznesie: Historia Zygmunta Solorza

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Obecnie - jak wynika z najnowszych raportów - większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PK jest Solkomtel Foundation.

Początki i rozwój Polsatu: Droga do sukcesu

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

Majątek Zygmunta Solorza i jego pozycja w Polsce

W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

pap, jb