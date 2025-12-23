Chińskie cła na polskie mleczarnie

Stało się to, czego branża mleczarska obawiała się od ponad roku. Chiny ogłosiły cła na część produktów z Unii Europejskiej. Wynoszą one od blisko trzydziestu do niemal czterdziestu trzech procent. Polskich producentów obejmie najwyższa stawka. Pekin tłumaczy swoją decyzję wynikami śledztwa antydumpingowego, jednak branża nie ma wątpliwości, że to odwet za wspólnotowe cła na chińskie samochody elektryczne. Przeciwko decyzji zaprotestowała Komisja Europejska.

Polska budowała swoją pozycję na tym największym na świecie rynku przez długie lata. W 2023 roku znaleźliśmy się nawet w czołowej dziesiątce eksporterów mleka do Chin, a wartość sprzedaży przekroczyła 100 mln dolarów. Jednak już w ubiegłym roku eksport spadł o ponad 40 proc., m.in. przez restrykcyjne regulacje prawne i gigantyczne wsparcie ze strony chińskich władz dla lokalnych producentów. To bardzo poważny problem dla naszej sprzedaży zagranicznej. Eksperci podkreślają, że cła rolne są dla Chin tanim narzędziem nacisku politycznego i elementem szerszej strategii demonstrowania własnej samowystarczalności.