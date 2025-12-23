Co premier Tusk wypisuje? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Według sondażu przeprowadzonego dla TVN i TVN24, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 32,8 proc. badanych. Co więcej, żaden z jej koalicjantów nie wszedłby do Sejmu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na wejście do Sejmu tylko z ugrupowaniami prawicowymi.

Sondaż dla TVN

Na drugim miejscu znalazło się PiS, z poparciem 25,4 proc. badanych. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 proc. badanych, oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 8,6 proc. głosujących Polaków.

Całkowita rezygnacja z lewej strony politycznej

Do Sejmu nie weszłaby natomiast Lewica, na którą zagłosowałoby 4,9 proc. wyborców. Jej los podzieliłyby: Partia Razem (3,5 proc.), PSL (2,6 proc.) oraz Polska 2050 (2,1 proc.).

5,6 proc. badanych nie wskazało preferowanego ugrupowania. 1,3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „inna partia”, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.

Uśmiechnięty Donald Tusk

Mimo że sondaż wskazuje, iż Koalicja Obywatelska nie miałaby z kim rządzić, Donald Tusk jest zadowolony. Świadczą o tym jego coraz śmielsze wpisy, którymi często zajmował się już podczas swojego premierostwa.

Tak kończymy rok. A przy świątecznym stole spróbuję choć na chwilę zapomnieć o polityce — napisał na platformie X Donald Tusk.

pap, jb