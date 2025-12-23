"30 grudnia wyjadą na ulice". Rośnie napięcie między rolnikami a UE

Napięcie na wsi szybko rośnie. Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników wystosował mocny apel do producentów artykułów rolno-spożywczych, wzywając do wspólnych działań w obronie polskiej wsi i krajowej produkcji rolnej. Powodem jest finalizowana właśnie umowa handlowa pomiędzy Brukselą a blokiem krajów Mercosur, którą rolnicy uważają za bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości europejskiego rolnictwa.

W ostatnich dniach widać, że Bruksela się cofa, ale „piłka wciąż pozostaje w grze”, dlatego 30 grudnia protestujący znów wyjadą na ulice! Nie podoba się im to, że Donald Tusk, który wcześniej deklarował się jako zagorzały przeciwnik kontrowersyjnego porozumienia, po unijnym szczycie sprzed kilku dni zaczął w całej sprawie mataczyć. Może to uniemożliwić stworzenie tzw. mniejszości blokującej, która zatrzymałaby niecne zakusy eurokratów – przede wszystkim niemieckich. Protestujący domagają się podjęcia przez Sejm zero-jedynkowej uchwały, która zobowiąże rząd do stanowczego sprzeciwu wobec umowy z Mercosur – na wzór działań Francji.

