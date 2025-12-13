Waluty Europy Środkowej biją rekordy

Złoty jest dziś w solidnej formie, ale to forint i korona rozdają karty w regionie. Waluty Europy Środkowej notują dwucyfrowe zwroty wobec dolara, bo lokalne banki centralne konsekwentnie trzymają kurs na wysokie stopy procentowe. Analiza zespołu ekonomicznego VeloBanku pokazuje, że to właśnie różnice w polityce monetarnej napędzają umocnienie regionu i utrzymują go w gronie najbardziej atrakcyjnych rynków wschodzących.

Waluty Europy Środkowej utrzymują silny trend wzrostowy, bo inwestorzy zakładają dłuższe utrzymanie wysokich stóp procentowych. Forint, korona i złoty dały w tym roku dwucyfrowe zyski wobec dolara. Z analizy zespołu ekonomicznego VeloBanku wynika, że złoty umocnił się o 13 proc., podczas gdy korona zyskała 17 proc., a forint aż 21 proc. Dla porównania rumuński lej wzrósł o 10 proc., indonezyjska rupia straciła ponad 3 proc., a turecka lira 16 proc. W tle działa wciąż wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna, które zapewniły atrakcyjne, dolarowe stopy zwrotu z obligacji skarbowych w regionie, wynoszące od 9 do 20 proc.

Kluczowym czynnikiem wspierającym waluty pozostają wysokie stopy procentowe, które nadal przewyższają poziom inflacji o około 1,5 punktu procentowego. Porównując realne stopy procentowe, czyli różnice między głównymi stopami referencyjnymi a wskaźnikiem inflacji, okazuje się, że wśród rynków rozwijających jest zbliżony poziom oddziaływania polityki monetarnej w granicach 1,5-2,5 proc.. Tak jest w przypadku Polski, Czech, czy Indonezji. Nieco inaczej jest w przypadku Rumunii, gdzie od podwyżki podatku VAT i wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach Rumunia mogłaby zdecydować się na zaostrzenie polityki monetarnej. Ostrą politykę ma Turcja, która od lat zmaga się z inflacją i w ostatnim czasie prowadzi bardziej ortodoksyjną politykę monetarną.

W Polsce, mimo ostatniej obniżki stóp w grudniu i kolejnych w 2026 r., cykl łagodzenia polityki zostanie wkrótce zakończony na poziomie 3,0 proc., czyli realnie około 1 pkt. proc. nad inflacją. Po ostatniej obniżce stóp w grudniu, będziemy mieli już tylko stopniowe dostosowanie w 2026 r. W Czechach bank centralny najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas kolejnego posiedzenia, natomiast węgierska stopa bazowa pozostaje stabilna od ponad roku. Stabilność ta, pomimo presji politycznej, wspiera aprecjację lokalnej waluty.

Silny wzrost kursów w Europie Środkowej kontrastuje z sytuacją w niektórych innych rynkach wschodzących, gdzie ingerencja polityczna ogranicza niezależność banków centralnych. Utrzymanie niezależności polityki monetarnej jest kluczowe dla dalszego umacniania walut i stabilności rynków finansowych.

Ryzyka dla regionu obejmują potencjalne próby wpływu politycznego na decyzje banków centralnych, np. w Czechach oraz możliwość umocnienia dolara, zwłaszcza jeśli Fed wstrzyma się z dalszymi cięciami stóp po Nowym Roku zanim Donald Trump nie wymieni części decydentów.

Jest za wcześnie, by mówić o końcu fali wzrostowej walut w regionie. Wysokie stopy procentowe i ostrożne podejście banków centralnych sprzyjają utrzymaniu mocnych kursów i zwiększają odporność na umiarkowane wzmocnienie dolara w najbliższych miesiącach. Forint, przy obecnej stopie 6,5 proc., pozostaje szczególnie atrakcyjny dla inwestorów. Jak zmienią się władze amerykańskiego banku centralnego to stopy procentowe będą tam spadać szybciej, a dolar osłabiać się bardziej – wskazuje Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

Dynamika walut w regionie znajduje odzwierciedlenie także w zachowaniu klientów VeloKantoru, w którym w samym 2025 roku klienci zrealizowali blisko 292 tys. transakcji. Największą część operacji stanowiło euro odpowiadając za 62 proc. wolumenu. Drugie miejsce zajmuje dolar amerykański, który wygenerował 28 proc. wartości operacji. Funt brytyjski to kolejne 5 proc. wolumenu. W kontekście umacniających się walut regionu widać również wzrost zainteresowania koroną czeską i forintem. Korona odpowiada za 2794 transakcje, a forint za 1023. Mimo mniejszej skali wartościowej, potwierdza to rosnące wykorzystanie VeloKantoru do dywersyfikacji portfeli i transakcji w walutach Europy Środkowej.

Materiały prasowe VeloBank, oprac. sek

