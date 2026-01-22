Znaleźli sposób na Trumpa?

Rynki finansowe powinny powoli powracać do przestrzeni makro, po tym jak w ostatnich dniach zajmowały się głównie geopolityką. Jeszcze wczoraj wieczorem indeksy na Wall Street szły mocno w górę, dzisiaj pozytywnie reaguje Azja, a futures na USA wydłużają ruch wzrostowy. Strategia „sell America” skończyła się dość szybko, choć pewien niesmak na rynkach pozostał.

Wygląda na to, że europejscy politycy i dyplomaci odrobili lekcję z ostatniego roku i nauczyli się „rozgrywać” Trumpa - w ciszy i bez blasku fleszy. Jeszcze o godz. 14:30 prezydent USA przemawiając na Forum Ekonomicznym w Davos powtórzył, że oczekuje natychmiastowych negocjacji w temacie Grenlandii, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA, a kilka godzin później wycofał swoje groźby dotyczące nałożenia karnych ceł od 1 lutego. Europejczycy zagrali mocnymi kartami, tak jak to już wcześniej robiły Chiny. Propozycja szefa NATO, Marka Rutte, aby oddać Amerykanom ziemię na Grenlandii pod bazy wojskowe, spotkała się dobrym przyjęciem USA. Trump wyjechał z Davos w poczuciu, że po raz kolejny wygrał, a Europa i świat odetchnęli z ulgą.

Jeszcze wczoraj wieczorem indeksy na Wall Street szły mocno w górę, dzisiaj pozytywnie reaguje Azja, a futures na USA wydłużają ruch wzrostowy. Strategia „sell America” skończyła się dość szybko, choć pewien niesmak na rynkach pozostał. Dolar wczoraj odbił, ale nie tyle, ile stracił przez wcześniejsze dwa dni. Inwestorzy najpewniej zastanawiają się, ile jeszcze razy przyjdzie im zmierzyć się z humorami Trumpa, które potrafią mocno namieszać w notowaniach. W najbliższych dniach tematem, który będzie przyciągał uwagę może być nominacja dla nowego szefa Fed - Trump wczoraj powtórzył, że Kevin Hassett nie jest już w top-picks, co powoduje, że rynki już od pewnego czasu grają pomiędzy Warshem, a Riederem, który może być „czarnym koniem” w tej rozgrywce. Żaden z nich nie ma jednak politycznej łaty, jaką ma Hassett i to może być istotne dla dolara. Dzisiaj też Sąd Najwyższy USA może wydać wyrok w temacie zasadności działań Trumpa wobec Lisy Cook z zarządu Fed, którą prezydent „formalnie” zwolnił za rzekome nieprawidłowości. Szanse Trumpa są nikłe.

Rynki finansowe powinny powoli powracać do przestrzeni makro, po tym jak w ostatnich dniach zajmowały się głównie geopolityką. W kalendarzu makro istotnym tematem może być dzisiejsza rewizja PKB za IV kwartał w USA, oraz cotygodniowe dane nt. bezrobotnych. To wszystko poznamy o godz. 14:30. Narracja wobec ruchów FED od pewnego czasu stała się bardziej „jastrzębia” z obniżką stóp w tym roku dopiero w czerwcu. Dzisiaj w przestrzeni FX dolar wypada jednak mieszanie, zyskują waluty Antypodów i korony skandynawskie. Wsparciem dla nich są dzisiaj mocne dane z rynku pracy w Australii za grudzień (podbijają szanse na podwyżki stóp przez RBA), oraz decyzja Norges Banku o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 4,00 proc.

EURUSD - rynek szybko nie wróci na poziomy sprzed kilku dni?

Humory Trumpa w temacie Grenlandii nawet, jeżeli teraz zostały „rozwiązane” to jednak mocno nadszarpnęły wiarygodnością USA, jako globalnego partnera, zwłaszcza w kontekście prymatu dolara i ogromnego zadłużenia USA. W efekcie rynek nie wraca chętnie do dolara, chociaż widać szybki powrót w stronę amerykańskich akcji. Wydaje się, że ważnym wątkiem w niedługiej perspektywie będzie nominacja dla szefa Fed i nadal będziemy spoglądać na dane makro. Europa pokazała swoją siłę w starciu z Trumpem, ale niekoniecznie jest to jakiś dodatkowy argument za siłą euro. Sytuacja techniczna nadal faworyzuje USD w średnim i dłuższym terminie, a ewentualne wyjście ponad poziom 1,18 na EURUSD, gdyby takowe miało miejsce, byłoby dość krótkie.

