USDPLN najniżej od 2018 r.

W końcu ubiegłego tygodnia na rynku pojawiły się sygnały zapowiadające możliwą interwencję walutową na rynku jena (bank centralny miał dwukrotnie „pytać o kurs”, co jest pierwszym etapem dla takiego ruchu) - to mocno przesunęło w dół USDJPY i wpłynęło na inne ustawienia z dolarem. W weekend „do pieca” dołożył sam Donald Trump kierując oskarżenia wobec Kanady o jej ekonomiczny deal z Chinami, za który ta może zapłacić 100 proc. cłami - choć tą groźbę można potraktować w ramach tzw. TACO biorąc pod uwagę duże ryzyko podbicia inflacji w samych USA i zbliżające się wybory połówkowe w listopadzie. Dla rynków większym problemem staje się jednak realna perspektywa kolejnego goverment shutdown z dniem 31 stycznia, po tym jak wydarzenia w Minnesocie usztywniły postawę Demokratów w Kongresie, a bez ich częściowego wsparcia szanse na kolejne podniesienie limitu zadłużenia są nikłe. Dolar ma negatywną prasę od ponad tygodnia, kiedy to Donald Trump rozpoczął swoje przepychanki w temacie Grenlandii (później załagodzone w Davos). I na razie mało wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Słaby dolar na globalnych układach to historycznie dobra informacja dla złotego - para USDPLN zeszła w poniedziałek rano w okolice 3,53 zł, choć teraz próbuje nieco odreagowywać wychodząc ponad 3,55 zł. Jeszcze w piątek wieczorem zeszliśmy poniżej zeszłorocznych minimów przy 3,56 zł. Obecne poziomy są najniższymi od 2018 r. W przypadku EURPLN jesteśmy nieco wyżej - para wychodzi ponad poziom 4,21 zł. Inwestorzy muszą mieć na uwadze, że sytuacja na globalnych rynkach może być dość burzliwa, a wydarzenia w Minnesocie w USA nie będą prowadzić jedynie do kolejnego, długiego goverment shutdown.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Dzisiaj istotne w przestrzeni makro informacje dla złotego to dane GUS o krajowej sprzedaży detalicznej za grudzień (kolejny dobry odczyt w ostatnich dniach może podbić oczekiwania, co do późniejszej obniżki stóp przez RPP), oraz dane Ifo z Niemiec .

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

