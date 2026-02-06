Dolar wraca do przeceny

Czy wraca schemat Sell America? Nie, ostatnie kilkanaście dni przyniosło większy popyt na amerykańskie obligacje - jednak widać było pewną rotację kapitału z ryzykownych aktywów (spółki technologiczne/kryptowaluty) w stronę bezpiecznych aktywów.

Dolar wczoraj wieczorem na tej fali risk-off jeszcze nieco zyskał, ale dzisiaj widać już jego osłabienie na szerokim rynku, choć dynamika ruchu nie jest duża. To pokazuje, że rynki nie będą traktować amerykańskiej waluty jako jakiejś formy safe haven w obecnej sytuacji, gdyż nadal maja ku temu swoje powody (brak zaufania do obecnej administracji USA). Dodatkowo wczorajsze dane z rynku pracy (cotygodniowe bezrobocie i JOLTS) wzbudziły pewien niepokój, co do przyszłych perspektyw - stając w pewnej kontrze do lepszych danych ISM z pierwszej połowy tygodnia - ale dając argumenty za tym, że Fed jednak może ciąć stopy procentowe na pierwszym posiedzeniu z Kevinem Warshem w czerwcu.

Dzisiaj kalendarz makro jest nieco nudny, bo BLS przesunął publikację comiesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy na przyszły tydzień. O godz. 14:30 poznamy jedynie takie dane z Kanady. W temacie USA to uwagę zwrócą wyliczenia Uniw. Michigan dotyczące nastrojów konsumenckich (godz. 16:00) i mogą być ciekawe w kontekście utrzymujących się obaw, co do sytuację na rynku pracy. Za nami są już opublikowane rano ciekawe dane o inflacji CPI w Szwecji, która mocno hamuje (bazowa CPIF w styczniu do 1,7 proc. r/r) - będzie jeszcze jedna obniżka stóp przez Riksbank w tym roku? Korona szwedzka jako jedyna pośród G-10 traci dzisiaj wobec słabego dolara. Rynki będą też uważnie przyglądać się rynkowi jena, w kontekście zaplanowanych na niedzielę wyborów parlamentarnych, które mogą dać więcej mandatów rządzącej koalicji LDP-JIP, a zarazem nasilić obawy, co do nazbyt ofensywnej polityki gospodarczej premierki Takaichi. Jen pozostaje dzisiaj stabilny po osłabieniu z ostatnich dni.

EURUSD - możliwy powrót ponad 1,18

Rynek mocniej gra obniżką stóp procentowych przez Fed w czerwcu i będzie bardziej wrażliwy na komentarze członków Fed dotyczące rynku pracy, w tym medialne wypowiedzi Kevina Warsha. To może dać impuls do słabszego dolara w przyszłym tygodniu. Technicznie EURUSD dobrze „zagrał” wsparciem przy 1,1762-75. Mocniejsze wyjście ponad 1,18 sprawi, że popyt będzie musiał zmierzyć się z oporem przy 1,1837, jaki bazuje na maksimum sprzed dwóch dni.

Wykres dzienny EURUSD

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

