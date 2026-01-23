Co z tym zaufaniem do dolara?

Dolar coraz bardziej ma problem z erozją zaufania wobec systemu, jaki USA zbudowały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat - i proces ten niestety zaczyna postępować coraz szybciej.

W czwartek dolar nie pozbierał się po wyprzedaży z ostatnich dni, choć Wall Street zareagowała szybko po efekcie TACO w Davos - tu inwestorzy reagują szybko, bo okazje są oczywiste? Branże i perspektywiczne spółki w zasadzie dowożą oczekiwania, podczas kiedy… dolar coraz bardziej ma problem z erozją zaufania wobec systemu, jaki USA zbudowały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat - i proces ten niestety zaczyna postępować coraz szybciej. Jedyne, co go hamuje to fakt, że nie ma prostej alternatywy wobec amerykańskiej waluty. Czy to jednak oznacza, że dolar pogrąży się w kolejnych tygodniach w dalszych spadkach? Nie. Układ makro, a konkretnie nastawienie wokół Fed, tego nie sugeruje. Wprawdzie mamy „jastrzębie” narracje wokół banków walut Antypodów (zwłaszcza RBA), czy też koron skandynawskich (Norges Bank), ale w większości przypadków to narracja wokół Fed jest relatywnie mniej „gołębia”, niż w temacie Europejskiego Banku Centralnego, czy Banku Anglii. Casus Banku Japonii to odrębna sprawa - zakończone dzisiaj posiedzenie BOJ nie przyniosło zmian w poziomie stóp procentowych, co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że decydenci zdecydowali się na znaczący ruch w grudniu. Głosowanie nie było jednak jednomyślne - za podwyżką o 25 punktów baz. głosował Takata - ale dla rynków ważne jest to, że BOJ podniósł prognozy wzrostu PKB i inflacji, co jest sygnałem gotowości do dalszych podwyżek. Reakcja jena nie jest jednak tak oczywista - rynek wie, że BOJ nie podniesie stóp szybko, a palącym problemem jest to, co dzieje się na rynku długu i zbliżające się przedterminowe wybory w pierwszej dekadzie lutego.

W piątek rano dolar próbuje odbijać na szerokim rynku, ale ruchy są (na razie?) kosmetyczne. Najmocniej tracą mocniej zyskujące wczoraj NZD i SEK, z kolei nadal lekko zyskuje AUD (echa spekulacji wokół podwyżki stóp przez RBA w końcu lutego po ostatnich świetnych danych z rynku pracy). Zbliża się weekend, a tymczasem z depesz agencyjnych wynika, że Donald Trump przypomniał sobie o Iranie (wpis o przemieszczaniu amerykańskich wojsk w tamten rejon świata) - czy to podbije dolara? W kalendarzu makro jesteśmy już po wstępnych odczytach indeksów PMI ze strefy euro - tym razem w styczniu lepiej wypadł przemysł (49,4 pkt.), a gorzej usługi (51,9 pkt.). Przed nami jeszcze PMI z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30) i USA (godz. 15:45), oraz dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie (godz. 14:30) i nastrojach konsumenckich w USA (godz. 16:00).

EURUSD - europejskie PMI nie dały wsparcia euro

Szacunkowe dane PMI za styczeń przyniosły wprawdzie poprawę w kluczowym przemyśle, ale indeks wciąż pozostaje poniżej istotnej bariery 50 pkt. Rynki nie podchwyciły, zatem dzisiejszych danych, jako pretekstu za podbiciem euro. Zwłaszcza, że EURUSD poszedł wczoraj mocno w górę. Technicznie podejście pod poprzedni szczyt jest częstą praktyką przy tak dynamicznych ruchach, jakie miały miejsce w pierwszej połowie tygodnia. Wydaje się jednak, że teraz zmienność będzie się zmniejszać, a notowania wejdą w konsolidację 1,17-1,18, o ile inwestorzy nie dostaną kolejnych, silnych bodźców. Wprawdzie pojawia się na horyzoncie temat Iranu, ale wydaje się, że nie będzie on już teraz tak szybko eskalować i bardziej będzie mieć to znaczenie dla rynku ropy, a zarazem dla inflacji i zapatrywań wobec Fed…

