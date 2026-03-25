Ceny mieszkań. Sopot pięć razy droższy od Bytomia
W kontekście cen mieszkań, uwaga zawsze skupia się na kilku największych miastach. To w pewnym sensie zrozumiałe, ale trzeba pamiętać o istnieniu mniejszych rynków. Również dlatego, że zróżnicowanie cen metrażu między takimi mniejszymi miastami i krajową czołówką pozostaje duże. W przypadku miast na prawach powiatu, różnica średnich transakcyjnych cen 1 m kw. może być nawet pięciokrotna, czego przykład stanowi Sopot i Bytom.
Główny Urząd Statystyczny dopiero pod koniec minionego roku opublikował dane na temat obrotu lokalami mieszkalnymi w 2024 r. Te statystyki bazujące na danych z lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości (RCN), obejmują prawie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu (z wyjątkiem powiatu łańcuckiego). Widzimy zatem szeroki przekrój powiatów i miast na prawach powiatu - również takich, które nie były i nie są liderami pod kątem łatwości dostępu do danych z RCN.
Poniższa mapa opierająca się na informacjach GUS, potwierdza duże zróżnicowanie średniej ceny 1 m kw. wszystkich lokali z przeniesioną własnością. Warto podkreślić, że w przypadku rynku pierwotnego nie są uwzględniane umowy deweloperskie. Średnią cenę 1 m kw. kształtują natomiast gotowe mieszkania od dewelopera, których własność przeniesiono po wybudowaniu. Ich cena mogła zostać ustalona np. rok - dwa lata wcześniej, jeśli doszło do zawarcia umowy deweloperskiej.
Po uwzględnieniu danych zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego okazuje się, że najdroższe pod kątem średniej ceny sprzedaży 1 m kw. były następujące miasta na prawach powiatu:
• Sopot - 19 849 zł
• Warszawa - 15 850 zł
• Kraków - 13 738 zł
• Gdańsk - 12 301 zł
• Wrocław - 11 913 zł
• Świnoujście - 11 842 zł
• Gdynia - 11 770 zł
• Poznań - 10 325 zł
• Lublin - 9 607 zł
• Katowice - 9 326 zł
Drogi metraż znajdziemy też w kilku miastach o potencjale turystycznym, które nie funkcjonują jednak jako osobne powiaty (najpopularniejszy przykład to Zakopane).
Jeżeli natomiast chodzi o miasta na prawach powiatu z najtańszymi lokalami mieszkalnymi, to ich najbardziej aktualny, kompletny ranking wygląda następująco:
• Bytom - 4 032 zł
• Jastrzębie-Zdrój - 4 435 zł
• Wałbrzych - 4 671 zł
• Piekary Śląskie - 4 832 zł
• Grudziądz - 5 070 zł
• Tarnobrzeg - 5 316 zł
• Świętochłowice - 5 325 zł
• Zabrze - 5 334 zł
• Ruda Śląska - 5 429 zł
• Konin - 5 551 zł
Eksperci portalu GetHome.pl zwracają uwagę, że jeszcze tańsze lokale mieszkalne od lat można znaleźć poza miastami na prawach powiatu. Za przykład niech posłuży powiat głubczycki (średnia cena: 3 246 zł/m kw.), powiat prudnicki (3 208 zł/m kw.) oraz powiat górowski (3 044 zł/m kw.). Warto równocześnie pamiętać, że wiele „tanich” powiatów jest słabo zurbanizowanych, co zmniejsza znaczenie lokali mieszkalnych - zarówno w obrocie rynkowym, jak i zasobie mieszkaniowym, który składa się głównie z domów (nawet w 80-90 proc.). Co więcej, atrakcyjność osadnicza takich powiatów dla młodych Polaków bywa dyskusyjna.
Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.