Ceny mieszkań. Sopot pięć razy droższy od Bytomia

W kontekście cen mieszkań, uwaga zawsze skupia się na kilku największych miastach. To w pewnym sensie zrozumiałe, ale trzeba pamiętać o istnieniu mniejszych rynków. Również dlatego, że zróżnicowanie cen metrażu między takimi mniejszymi miastami i krajową czołówką pozostaje duże. W przypadku miast na prawach powiatu, różnica średnich transakcyjnych cen 1 m kw. może być nawet pięciokrotna, czego przykład stanowi Sopot i Bytom.

Główny Urząd Statystyczny dopiero pod koniec minionego roku opublikował dane na temat obrotu lokalami mieszkalnymi w 2024 r. Te statystyki bazujące na danych z lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości (RCN), obejmują prawie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu (z wyjątkiem powiatu łańcuckiego). Widzimy zatem szeroki przekrój powiatów i miast na prawach powiatu - również takich, które nie były i nie są liderami pod kątem łatwości dostępu do danych z RCN.

Poniższa mapa opierająca się na informacjach GUS, potwierdza duże zróżnicowanie średniej ceny 1 m kw. wszystkich lokali z przeniesioną własnością. Warto podkreślić, że w przypadku rynku pierwotnego nie są uwzględniane umowy deweloperskie. Średnią cenę 1 m kw. kształtują natomiast gotowe mieszkania od dewelopera, których własność przeniesiono po wybudowaniu. Ich cena mogła zostać ustalona np. rok - dwa lata wcześniej, jeśli doszło do zawarcia umowy deweloperskiej.

Po uwzględnieniu danych zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego okazuje się, że najdroższe pod kątem średniej ceny sprzedaży 1 m kw. były następujące miasta na prawach powiatu:

• Sopot - 19 849 zł

• Warszawa - 15 850 zł

• Kraków - 13 738 zł

• Gdańsk - 12 301 zł

• Wrocław - 11 913 zł

• Świnoujście - 11 842 zł

• Gdynia - 11 770 zł

• Poznań - 10 325 zł

• Lublin - 9 607 zł

• Katowice - 9 326 zł

Drogi metraż znajdziemy też w kilku miastach o potencjale turystycznym, które nie funkcjonują jednak jako osobne powiaty (najpopularniejszy przykład to Zakopane).

Jeżeli natomiast chodzi o miasta na prawach powiatu z najtańszymi lokalami mieszkalnymi, to ich najbardziej aktualny, kompletny ranking wygląda następująco:

• Bytom - 4 032 zł

• Jastrzębie-Zdrój - 4 435 zł

• Wałbrzych - 4 671 zł

• Piekary Śląskie - 4 832 zł

• Grudziądz - 5 070 zł

• Tarnobrzeg - 5 316 zł

• Świętochłowice - 5 325 zł

• Zabrze - 5 334 zł

• Ruda Śląska - 5 429 zł

• Konin - 5 551 zł

Eksperci portalu GetHome.pl zwracają uwagę, że jeszcze tańsze lokale mieszkalne od lat można znaleźć poza miastami na prawach powiatu. Za przykład niech posłuży powiat głubczycki (średnia cena: 3 246 zł/m kw.), powiat prudnicki (3 208 zł/m kw.) oraz powiat górowski (3 044 zł/m kw.). Warto równocześnie pamiętać, że wiele „tanich” powiatów jest słabo zurbanizowanych, co zmniejsza znaczenie lokali mieszkalnych - zarówno w obrocie rynkowym, jak i zasobie mieszkaniowym, który składa się głównie z domów (nawet w 80-90 proc.). Co więcej, atrakcyjność osadnicza takich powiatów dla młodych Polaków bywa dyskusyjna.

Ceny mieszkań w Polsce / autor: materiały prasowe GetHome

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl

