Szampańskie nastroje

W którą stronę nie spojrzeć, tam obligacje sprzedają się jak świeże bułeczki. Pod warunkiem jednak, że po stronie popytu stoją zaznajomieni z tematem inwestorzy. Próba plasowania listów zastawnych wśród detalicznych klientów mBanku nie potwierdziła założeń o ich gotowości do inwestowania w papiery, z którymi mieli kontakt po raz pierwszy.

Emisja listów zastawnych przyniosła mBankowi 106 mln zł, a więc kwotę raczej drobną, jeśli spojrzeć na równoległe emisje konkurentów, którzy swoje emisje (i na lepszych warunkach) kierowali do inwestorów profesjonalnych. ING BH pozyskał w czerwcu okrągły 1 mld zł, Millennium BH zebrał w lipcu 0,5 mld zł (przy popycie 830 mln zł) i to przy marży niższej o 15 punktów bazowych niż w listopadzie, Pekao BH wystartował po 0,5 mld zł. A apetyty mBanku były spore, emisja obliczona na 0,5 mld zł miała zostać powiększona do 1,0 mld zł, gdyby popyt dopisał. Jeśli mBank Hipoteczny zechce uzupełnić ofertę kierując emisję tym razem na rynek instytucjonalny, będzie musiał sporo nadrabiać miną oferując inne warunki inwestorom profesjonalnym.

Wątpliwe jednak, by detaliczni inwestorzy odrzucili same warunki emisji (0,25 pkt proc. marży powyżej stopy referencyjnej). Ta sama grupa inwestorów, ale klientów grupy PKO, w kwietniu w dwa dni rozebrała ofertę o wartości 1 mld zł, przy takim samym oprocentowaniu i ratingu, z nieco wyższym poziomem nadzabezpieczenia, co akurat miało pewnie najmniejsze znaczenie. Grupa PKO BP od lat jest agentem obligacji oszczędnościowych skarbu państwa, których sprzedaż liczona jest w miliardach złotych miesiąc w miesiąc (w czerwcu 8,6 mld zł). Klienci PKO, w tym wealth bankingu, mieli całe lata by oswoić się z inwestycjami w papiery dłużne, w dodatku PKO od czasu do czasu oferuje im też możliwość inwestycji w wybrane obligacje korporacyjne, czego mBank zaniechał całe lata temu. Jeszcze raz potwierdza się więc, że sprzedaż obligacji to biznes oparty na relacjach.

Z uplasowaniem historycznie dużej emisji nie miała PragmaGO, która pozyskała 80 mln zł z ostatniej oferty przy rekordowym popycie (147 mln zł) i również rekordowej frekwencji (1 844 inwestorów). Co jednak nieco zaskakujące, przydziału dokonano przy marży ustalonej na 3,55 pkt proc. ponad WIBOR 3M, a więc pośrodku przedziału, który mogli wskazać sami inwestorzy (3,35-3,75 proc.). To kolejny sygnał, że inwestorzy gotowi są kupować obligacje korporacyjne, ale nie po każdej cenie. Innym dowodem jest emisja - tym razem do zamkniętego kręgu inwestorów – Okam Capital, który wprawdzie zbił marżę w porównaniu do emisji sprzed roku, ale tylko o 5 pkt bazowych (za to wydłużył tenor o pół roku). Rynek wciąż nie może się zdecydować, czy tolerować coraz niższe marże, czy też najwyższy czas powiedzieć stop tej tendencji.

Z kolei apetyty inwestorów profesjonalnych pozwalają na kontynuację zjawiska. Nie tylko Millennium Hipoteczny uplasował z powodzeniem swoje papiery. Pekao pozyskał 0,5 mld euro z emisji papierów podporządkowanych, a popyt sięgnął prawie 1,8 mld euro. Częściowo na nastawienie inwestorów mogą mieć wahania wyceny papierów skarbowych, ale za zwiększonym popytem może stać także chęć dywersyfikacji portfeli. Podaż zadłużenia ze strony przesadnie zadłużonych rządów będzie raczej przybierać na sile i dobrze mieć w aktywach ultrabezpieczne papiery (listy zastawne) czy też obligacje banku takiego jak Pekao, który legitymuje się czołową pozycją wśród europejskich podmiotów pod względem przygotowania do warunków stresowych.

W tym tygodniu ruszyły zapisy w dwóch kolejnych emisjach publicznych. Cavatina oferuje papiery za 7,5 mln euro (nowością jest zobowiązanie lidera konsorcjum niezależnych domów maklerskich do złożenia własnego zapisu na kwotę 2,5 mln euro), choć może powiększyć pulę do 11,5 mln euro. Grenova Capital to z kolei debiutant na rynku dłużnym i startuje po skromne – jak na dzisiejsze warunki rynkowe – 21 mln zł.

Emil Szweda, Obligacje.pl

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