Modne polskie obligacje

Rentowność obligacji dziesięcioletnich spadła (wbrew notowaniom na rynkach bazowych) do najniższego poziomu od trzech miesięcy. MOL został pierwszym zagranicznym emitentem o ratingu inwestycyjnym, który uplasował w całości dług w Polsce i w dodatku w złotych.

Rentowność krajowych obligacji skarbowych kontynuowała spadki nawet w obliczu ruchu w przeciwną stronę na tzw. rynkach bazowych. Dziesięciolatki osiągnęły minimalny poziomi 5,207 proc. w piątek, a po raz ostatni znajdowaliśmy się tak nisko 3 kwietnia. Nie można jeszcze powiedzieć, że rynek wymazał całość strat jakie wywołał początek konfliktu USA i Izraela z Iranem (aby do tego doszło rentowność dziesięcioletnich papierów musiałaby się obniżyć poniżej 5 proc.), ale humory inwestorom i tak powinny dopisywać.

Fakt, że rentowność naszych papierów spadała mimo wzrostów na głównych rynkach światowych, wskazuje na to, że paliwem zwyżek był głównie kapitał krajowy. Rodzimym inwestorom mogła szczególnie przypaść do gustu informacja z GUS – wstępny odczyt inflacji (2,5 proc.) wypadł sporo poniżej oczekiwań (2,7 proc.) i z miejsca uciszył spekulacje na temat najbliższego terminu podwyżek stóp procentowych. Zamiast nich pojawiły się głosy przewidujące przyszłe obniżki stóp procentowych, choć na razie horyzont tych przewidywań wykracza poza 2026 rok.

Już czerwcowe umocnienie przyniosło duże zyski uczestnikom funduszy dłużnych (średnio nawet powyżej w 2 proc. w grupie funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych), a dobre nastroje przeniosły się także na inwestorów indywidualnych, którzy zwiększyli zakupy obligacji oszczędnościowych do 8,6 mld zł z 5,4 mld zł w maju i z 6,6 mld zł przed rokiem. Ponownie największe zakupy przyciągnęły obligacje roczne, które wypłacają odsetki co miesiąc, ale wzrosło też zainteresowanie papierami o stałym oprocentowaniu (trzylatki), a także opartymi o inflację (czterolatki i dłuższe).

Również emitenci obligacji korporacyjnych nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Wartość emisji przeprowadzonych w II kwartale wzrosła aż o 61 proc. w porównaniu do I kwartału (to akurat częsty efekt sezonowy), ale też o 10 proc. w porównaniu do wyniku z ubiegłego roku. Przy czym liczba przeprowadzanych emisji spadła w tym czasie o 5 proc. (z 60 do 57), głównie z powodu przywoływanego przez nas już wcześniej spadku liczby emisji kierowanych do inwestorów indywidualnych na bazie prospektów emisyjnych.

Popularność emisji przekłada się w dalszym ciągu na spadek marż. Millennium Bank Hipoteczny pozyskał 0,5 mld zł z emisji listów zastawnych płacąc za nie 0,78 pkt proc. marży ponad WIBOR, a więc o piętnaście punktów bazowych mniej niż w listopadzie. Przy czym za tę zmianę mógł odpowiadać spadek dyskonta w notowaniach obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR (tzw. wuzetek), do których listy zastawne, których oprocentowanie także opiera się o stopę referencyjną, jest często porównywane.

Chłonność polskiego rynku długu postanowił wykorzystać węgierski koncern paliwowy MOL. Został on pierwszym zagranicznym emitentem o ratingu inwestycyjnym (BBB-), który pozyskał złotowe finansowanie na polskim rynku. Za 850 mln zł pożyczonych na pięć lat zapłaci 1,45 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Z naszych informacji wynika, że popyt znacząco przekroczył wartość wyjściowej oferty (750 mln zł).

Dobre nastroje inwestorów na Catalyst może wspierać rekordowo długi czas bez odnotowanego defaultu. Od ostatniego z nich minęły właśnie trzy lata i trzy kwartały.

Emil Szweda, Obligacje.pl

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