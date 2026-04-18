Zdecydowana reakcja

Ogłoszenie odblokowania Cieśniny Ormuz dla żeglugi handlowej przełożyło się natychmiastowe umocnienie obligacji skarbowych na całym świecie. U nas wyznaczane są wielotygodniowe minima rentowności.

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć konsekwencji odblokowania Cieśniny Ormuz. Notowania ropy spadły już o 12 proc. od czwartkowego popołudnia (do 88 USD za baryłkę ropy crude), to jest najniższego poziomu od pięciu tygodni (wciąż jednak są wyższe niż przed początkiem konfliktu). Tym samym rozwiewa się główna obawa rynków dotycząca nagłego przyspieszenia inflacji, co z kolei pozwoliło na umocnienie obligacji na całym świecie.

U nas była ona szczególnie wyraźna, rentowność dziesięcioletnich obligacji wybiła się z dziesięciodniowej konsolidacji i spadła z 5,5 proc. do 5,37 proc. (najniższego poziomu od 10 marca; zbieżność dat z notowaniami ropy raczej nie jest przypadkowa), co stworzyło nadzieję na kontynuację ruchu i to od razu w stronę 5 proc. (sprzed wybuchu konfliktu). Jednak droga ta nie jest jeszcze oczywista, bo rynki bazowe zachowały się nieco inaczej niż nasz.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich także spadła o nieco ponad 10 pkt bazowych, wyznaczając najniższy poziom od miesiąca, jednak przekraczając wcześniejszy dołek bardzo nieznacznie. Jeśli ruch przyspieszy na południe, pojawią się szanse na powrót do punktu wyjścia (tj. rentowności sprzed wybuchu konfliktu), ale nie jest to przesądzone. Rynek musi wycenić nie tylko samo udrożnienie Cieśniny Ormuz, ale także średnio- i długoterminowe następstwa jej siedmiotygodniowej blokady oraz zniszczenia infrastruktury, której nie da się odbudować w krótkim czasie. Mówiąc inaczej, istnieje ryzyko, że nawet jeśli transport z i do portów w Zatoce Perskiej zostanie trwale przywrócony, dotychczasowe konsekwencje konfliktu będą odczuwalne znacznie dłużej i wywrą mimo wszystko pewną presję na inflację oraz spotęgują erozję zaufania do amerykańskich papierów. Zwłaszcza, że przecież i przed wybuchem wojny z Iranem, zadłużenie USA bynajmniej nie prezentowało się jako wzorcowe. Część inwestorów, która zmieniła długoterminowe nastawienie do obligacji USA może wykorzystać obecne umocnienie do sprzedaży papierów po dogodniejszych cenach. I to właśnie ich decyzje mogą być powodem, dla którego piątkowe umocnienie obligacji nie daje tak jednoznacznego obrazu jak w Polsce.

Podobnie ma się sprawa w przypadku obligacji w Europie Zachodniej. Być może jest po prostu zbyt wcześnie by inwestorzy zdecydowali się na podejmowanie odważniejszych decyzji, ale nie można też wykluczyć, że piątkowy rajd obligacji ma charakter jednorazowy. Nie jest przecież tajemnicą, że po mroźnej zimie magazyny gazu w Europie są zapełnione w 30 proc., katarski gaz prędko nie popłynie na Stary Kontynent ze względu na zniszczone instalacje, a relacje handlowe z USA, skąd transporty LNG mogłyby zastąpić utracone dostawy, uległy pogorszeniu.

Na reakcję japońskiego rynku obligacji trzeba będzie zaczekać do poniedziałku. Prawdopodobnie będzie ona pozytywna, ale ograniczenie transportów ropy z Zatoki Perskiej jest tylko jednym z wielu proinflacyjnych wyzwań, z jakimi mierzy się japońska gospodarka, o czym warto cały czas pamiętać.

Na krajowym rynku obligacji korporacyjnych trwa niczym niezakłócona hossa. CanPack pozyskał po 500 mln EUR i USD z emisji obligacji. Cavatina Holding ogłosiła, że wykupi przedterminowo grudniową serię, co najprawdopodobniej oznacza, że sukces trwającej obecnie publicznej emisji obligacji jest już przesądzony. Od początki konfliktu (i wcześniej także) każde wyjście emitentów na rynek błyskawicznie zmieniało się w sukces kolejnych emisji.

Emil Szweda, Obligacje.pl

