Inwestorzy czekają na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej

Podczas dzisiejszej sesji europejskiej mogliśmy obserwować podwyższoną zmienność na rynku akcji.

Większość indeksów w Europie rozpoczęła dzień od nieznacznych wzrostów. Niemniej tuż po godzinie 9:00 rozpoczęły się dynamiczne spadki. Indeks giełdowy DAX w niecałą godzinę przecenił się ponad 80 punktów, po czym szybko zawrócił, podobne ruchy obserwowaliśmy także na innych europejskich parkietach. Po burzliwym początku sesji, kolejne godziny przyniosły konsolidację, tuż przed zamknięciem notowań w Europie, niemiecki DAX znajduje się w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia, z kolei francuski CAC notuje -0,1%. Nieco gorzej radzi sobie dziś GPW. Wczoraj indeks WIG20 był liderem wzrostów w Europie, a dziś przed godziną 17:00 znajduje się on blisko 0,5% pod kreską.

Sesja w USA rozpoczyna się mieszanie. Dzisiejsze dane o inflacji z USA przeszły bez większego echa, odczyty dorównały rynkowym oczekiwaniom. Godzinę po otwarciu notowań amerykańskie indeksy oscylują w rejonach poniedziałkowego zamknięcia. Nasdaq i S&P500 znajdują się nieznacznie pod kreską, z kolei Dow Jones rośnie 0,2%. Inwestorzy wyraźnie wyczekują na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej pomiędzy USA, a Chinami, do którego ma dojść już jutro. Sam fakt dopięcia umowy nie powinien doprowadzić do większej zmienności, ponieważ to wydarzenie powinno być już w cenach (chyba, że ustalone wczesniej warunki zostaną znacząco zmienione). Aktualnie większa uwaga może być skupiona wokół raportów poszczególnych spółek na Wall Street, rozpoczął się bowiem sezon wyników. Dziś jeszcze przed rozpoczęciem sesji poznaliśmy poznaliśmy pierwsze wyniki amerykańskich banków za ostatni kwartał, te w większości okazały się lepsze od rynkowych prognoz, co może wspierać pozytywny sentyment. W przypadku Citigroup zysk na akcję w wyniósł 1,90 USD podczas gdy rynek spodziewał się 1,82 USD. Z kole EPS dla JP Morgan wyniósł 2,57 przy prognozie na poziomie 2,32 USD. Nieznaczne rozczarowały wyniki Wells Fargo, gdzie zysk na akcję wypadł poniżej oczekiwań (jednak rekompensują to, które były wyższe od prognoz).

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych

XTB