Powrót optymizmu

Wczorajsze zawirowania związane z końcem miesiąca są dziś odwracane, co oznacza powrót słabości dolara oraz odbicie rynku akcji. Ogólne nastawienie do ryzyka pozostaje pozytywne, a na starcie nowego okresu inwestorzy mogą znaleźć czas na opóźnioną reakcję na dobre informacje.

Sporo zamieszania i szumu towarzyszyło wczorajszemu handlowi na rynkach. Korekta na rynku akcji znalazła pretekst w informacjach, które w normalnych warunkach byłyby dla szerokiego rynku trzeciorzędne (sankcje wobec chińskich firm, spór w OPEC+). FX zaczął dzień od podtrzymania presji na USD wynikającej z faktu, że listopadowy rajd Wall Street wymusił na inwestorach spoza USA powiększenie zabezpieczeń portfeli przed osłabieniem dolara. Ale jak tylko EUR/USD poniósł porażkę w przełamaniu 1,20, efekt domina przyniósł korektę na większości crossów z USD. Dziś sytuacja wraca do normy z odbudową hossy na rynku akcji i powrotem sprzedaży USD.

Po odrzuceniu na bok wczorajszego szumu, na starcie nowego miesiąca inwestorzy mają okazję nadrobić zaległości w reakcji na pozytywne doniesienia. Tradycyjnie poniedziałek przyniósł kolejne wieści w temacie szczepionek i tym razem Moderna pochwaliła się wysoką skuteczną leku (ponad 94 proc.) i zapowiedziała starania o zatwierdzenie szczepionki w USA i Europie. Utrwalenie nadziei na budowanie odporności przeciwko COVID-19 i tym samym zagwarantowanie ożywienia gospodarczego w 2021 r. powinny być silnymi przesłankami za podtrzymaniem rajdu ryzykownych aktywów w kolejnych tygodniach. Przynajmniej na tyle, na ile pozwoli okołoświąteczne wygasanie aktywności tradingowej, ale to i tak oznacza jeszcze minimum dwa tygodnie w miarę normalnego handlu.

Mamy też ruch w temacie pakietu fiskalnego w USA. Lider Republikanów w Senacie McConnell wyraził chęć wypracowania porozumienia z Demokratami przed końcem roku. Nadal to nie rozwiązuje różnicy w oczekiwaniach obu stronę co do wielkości pomocy (Republikanie chcą 500 mld USD, a Demokraci 2,2 bln USD), ale kontynuowany wzrost liczby zachorowań w kraju wzmaga presję na zawiązanie międzypartyjnej współpracy. To istotny zwrot w sprawie, nawet jeśli dane z USA nie pokazują szkodliwych skutków jesiennej fali pandemii. Ale rajd ryzyka z pewnością znajdzie punkt zaczepienia w informacji, że gospodarka ma zapewnioną tarczę fiskalną.

Dziś poza tym dzień pod znakiem wysypu odczytów aktywności w sektorze przemysłowym. Restrykcje w Europie mocniej uderzyły w usługi, więc dane z przemysłu powinny pozostać optymistyczne. Większa uwaga będzie skupiona na indeksie ISM z USA, gdzie aktywność sektora nie zwalania tempa pomimo wzrostu liczby zakażonych COVID-19. Prezes Fed Powell będzie przemawiał w Kongresie, gdzie razem z sekretarzem skarbu Mnuchinem będą omawiać zmiany w CARES Act i prośbę Mnuchina dot. odzyskania części środków użyczonych Fed. Mnuchin może zasugerować chęć przeznaczenia finansowania na pakiet fiskalny, co byłoby pozytywną informacją. Od Powella oczekuje się deklaracji, że Fed wciąż ma narzędzia do wspierania gospodarki.

Konrad Białas, Dom Maklerski TMS Brokers S.A.