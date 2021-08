NIK pozytywnie o działaniach regulatora energetyki

NIK w swoich wnioskach z kontroli dotyczącej barier rozwoju odnawialnych źródeł energii ocenił, że regulator energetyki rzetelnie identyfikował te przeszkody i sugerował zmiany przepisów – napisano we wtorkowym komunikacie URE.

We wnioskach z kontroli dotyczącej barier rozwoju OZE NIK oceniła, że prezes URE rzetelnie identyfikował przeszkody w rozwoju tych źródeł energii oraz rekomendował ministrowi właściwemu ds. energii zmiany przepisów mające eliminować te bariery.

URE przypomniał, że kontrola NIK objęła okres od początku 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wnioski z kontroli wskazują, że prezes URE wywiązywał się z obowiązków określonych w ustawie o OZE i skutecznie realizował swoje zadania umożliwiając wytwórcom energii elektrycznej z OZE korzystanie z systemów wsparcia. Regulator rzetelnie sprawował również kontrolę nad wywiązywaniem się tych podmiotów z obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, natomiast na podmioty niewywiązujące się z tych obowiązków nakładał i egzekwował kary pieniężne przewidziane w ustawie o OZE – stwierdził URE w komunikacie prasowym.

URE wskazał także, że prezes tego urzędu o zidentyfikowanych barierach rozwoju OZE informował w sporządzanych co dwa lata raportach, kierowanych do ministra ds. energii, co zauważyła NIK.

NIK pozytywnie oceniła działania URE w kontrolowanych obszarach. W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. NIK nie sformułowała tym samym uwag i wniosków pokontrolnych dla Urzędu – napisano w komunikacie URE.

PAP/RO

