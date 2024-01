Komunikat Alior Banku: Spółka nie podlega kontroli NIK

Komunikat Najwyższej Izby Kontroli (NIK) opublikowany w dniu 15 stycznia 2024 r. może wprowadzać w błąd wynikający z kontekstu, w którym wzmiankowano o Alior Banku. W komunikacie napisano, że zawiadomienie do prokuratury dotyczyło udaremnienia przeprowadzenia kontroli związanej z zasadami przekazywania darowizn, wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych.

Alior Bank - jako instytucja zaufania publicznego - jest objęty nadzorem i otwarty na współpracę z podmiotami posiadającymi prawo do prowadzenia działań kontrolnych, m. in. z Urzędem Kontroli Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Natomiast w ramach prowadzonej działalności Bank musi dbać o ścisłe przestrzeganie prawa oraz o interes akcjonariuszy i klientów. Wyjaśniamy, że nie doszło do kontroli, gdyż opinie prawne, w których posiadaniu jest Alior Bank wskazują, iż nie jest on jest podmiotem, którego działalność podlega kontroli NIK. Według tych opinii, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Izba może bowiem kontrolować podmioty z udziałem państwa lub samorządu. Tymczasem akcjonariuszem Alior Banku nie jest ani Skarb Państwa, ani samorząd terytorialny, potwierdza to KRS Banku. Dlatego nie mogliśmy udostępnić danych, o które Izba wnioskowała.

Nasze stanowisko przekazaliśmy w odpowiedzi na korespondencję z NIK, informując jednocześnie, że jesteśmy otwarci na kontrolę w obszarach, w których wydatkowane są środki publiczne, czyli m.in. w zakresie wykorzystywania przez Bank majątku lub środków państwowych lub komunalnych oraz wywiązywania się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Wskutek powyższego nie doszło do czynności kontrolnych. W stosunku do Alior Banku nie ma więc uzasadnienia – przytoczone w komunikacie - stwierdzenie dotyczące udaremnienia przeprowadzenia kontroli.