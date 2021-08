Zaskakujący wzrost! Rosja podwaja przesył gazu do Niemiec

Przepływ gazu gazociągiem Jamał-Europa, który biegnie z Rosji przez Białoruś i Polskę do Niemiec, prawie się podwoił we wtorek rano w porównaniu z poziomem z poniedziałku, wynika z danych niemieckiego operatora przesyłowego Gascade - podał portal wnp.pl.

Przepływ gazu tym gazociągiem do Niemiec gwałtownie obniżył od początku sierpnia. Wynika to z tego, że Gazprom priorytetowo traktował wpompowywanie gazu do podziemnych magazynów w Rosji, które podobnie jak europejskie zostały dotkliwie opróżnione po mroźnej zimie.

Niewykluczone również, że to ostatni tak duży przesył surowca gazociągiem Jamał-Europa. Rosjanie nie są bowiem tą drogą dostaw zainteresowani. Tłumaczą to przede wszystkim względami ekonomicznymi i bezpieczeństwa.

wnp.pl/kp