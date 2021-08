Chińskie auto GAC Aion przejedzie 800 km po 8 min. ładowania

Chiński koncern motoryzacyjny GAC planuje już we wrześniu wypuścić z fabryki model Aion V z zamontowanym akumulatorem grafenowym, którego naładowanie do 80 proc. będzie trwać 8 minut i ma umożliwić przejazd 800, a nawet 1000 km – czytamy na portalu wnp.pl

GAC zademonstrował technologię szybkiego ładowania w Chinach już w lipcu podczas organizowanych przez siebie Dni Technologii. Poprzedni model auta GAC wypuścił na rynekw roku ubiegłym, jednak dopiero w modelu Aion V Chińczycy zastosowali technologię szybkiego ładowania na bazie grafenu. Grafen zastosowany został w anodzie akumulatora, zastępując wcześniej stosowany w niej grafit.

GAC Aion V ma być dostępny w dwóch podstawowych wersjach - informuje serwis tabletowo.pl. Przedstawiają się one w następujący sposób:

3C – zasięg do 500 km, czas ładowania od 0 proc. do 80 proc. - 16 minut, 6C – zasięg do 1000 km, czas ładowania od 0 proc. do 80 proc. - 8 minut.

Już rok temu w lipcu podczas Dni Technologii GAC zademonstrował technologię produkcji grafenu trójwymiarowego, pozwalającą wytworzyć grafenowe anody po dziesięciokrotnie niższych kosztach, niż wynosił wcześniejszy standard w branży – informuje portal newmobility.news.

Technologia baterii grafenowych firmy GAC jest przełomowa. Pozwala znacznie skrócić czas ładowania oraz wydłużyć żywotność baterii, powodując, że samochody elektryczne staną się jeszcze bardziej konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych aut spalinowych.

wnp.pl/newmobility.news/tabletowo.pl / mt

Czytaj też: Prezes Porsche pod prąd: Idea Porsche 911 to silnik spalinowy