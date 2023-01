Naładujesz smartfon w 8 minut, baterie powstaną w Rzeszowie!

Naukowcy z rzeszowskiej firmy The Batteries opracowali niezwykle tanią i wydajną metodę produkcji baterii cienkowarstwowych, która pozwoli naładować smartfon w 100 proc. w czasie 8 minut. Żywotność baterii z Rzeszowa ma sięgnąć dekad! – czytamy na portalu Makeway.pl

Technologia akumulatorów to strategiczny wręcz obszar biznesu, ważny w coraz większej liczbie zastosowań urządzeń elektronicznych od telefonów i smartwatchy, przez urządzenia AGD po elektryczne autobusy i e-samochody. Liczy się stworzenie koncepcji takiej baterii, aby można ją było ładować w błyskawicznym tempie i aby zapewniała ona dużą ilość energii.

Udało się to polskim naukowcom z The Batteries, którzy opracowali i opatentowali efektywne i tanie wytwarzanie akumulatorów cienkowarstwowych przy użyciu odparowywania próżniowego wzmocnionego plazmą o wysokiej gęstości – informuje portal Makeway.pl.

Nowy rodzaj baterii to urządzenia budowane z półprzewodników. Akumulatory półprzewodnikowe, gdzie elektrolity są w stanie stałym, cechują się mniejszą reaktywnością niż płyny lub żele, co znacznie wydłuża ich działanie, oraz co najważniejsze, nie wybuchają ani nie zapalają się, jeśli zostaną uszkodzone lub posiadają wady produkcyjne – czytamy na portalu.

Ponadto akumulatory opracowane przez The Batteries mają wytrzymać 10 tys. do 25 tys. cykli ładowania, podczas gdy bateria w standardowym smartfonie wytrzymuje tylko 2 tys. cykli. Przy jednokrotnym ładowaniu baterii w ciągu doby jej trwałość - zdaniem naukowców z Rzeszowa - wyniosłaby 68 lat. Rzeszowscy naukowcy utrzymują, że czas naładowania baterii do 100 proc. jej pojemności wyniesie zaledwie 8 minut. Baterie wytrzymają także bardzo duży zakres temperatur, od –40 do + 170 stopni Celsjusza.

The Batteries obecnie kompletuje kupowane od zagranicznych dostawców komponenty i zamierza pod Rzeszowem uruchomić pilotażową produkcję akumulatorów.

Czytaj też: Macron: Przekażemy Ukrainie „lekkie czołgi bojowe” AMX-10 RC

makeway.pl/mt