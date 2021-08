MSWiA: Dopilnujemy, aby Sterczewski pokrył koszty karetki

PiS chce zmienić ustawę o zgromadzeniach tak, by można było obciążyć kosztami ochrony manifestacji tych, którzy je blokują - poinformował we wtorek szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dążą do awantur, to niech za to zapłacą - mówił Błaszczak w radiowej Trójce.