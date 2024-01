Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili więzienie – poinformował portal wPolityce.pl. Mariusz Kamiński opuścił Zakład Karny w Radomiu, a Maciej Wąsik Zakład Karny w Przytułach Starych.

Mariusz Kamiński, po opuszczeniu więzienia przemówił do zgromadzonych: „Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy”.

„Jesteście wspaniali. Dziękuję wam z całego serca. To tylko dzięki wam, że nie zgodziliście się na to zło. Chcę podziękować mojej kochanej żonie i synowi. (…) Jestem gotów do dalszej walki. (…) Ta walka trwa, ale zwyciężymy na pewno. Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy” — mówił Kamiński.