Jaki: Polska powinna już dawno wystąpić o reparacje od Niemiec

Na pewno nie mamy szans na reparacje od Niemiec, jeżeli nie będziemy nic w tym kierunku robić. Gdyby zależało to ode mnie, taki wniosek dawno byłby już złożony - powiedział portalowi wPolityce.pl europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki

Ze wstydem opuszczamy dziś flagi - deklaruje ambasador Niemiec w Polsce. Podobne zapewnienia padały w ostatnich latach wielokrotnie ze strony czołowych niemieckich polityków. Choć zachodni sąsiedzi dojrzeli do tego, aby uznać swoją odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, raczej nie wychodzą poza tego rodzaju deklaracje. Sprawa reparacji wciąż pozostaje nierozwiązana.

Czy tak już zostanie? Czy to już przeszłość? Czy już zawsze 1 września będziemy słyszeć tylko „okrągłe słowa” o tym, że Niemcom jest wstyd? Dlaczego powinniśmy ubiegać się o reparacje? Te pytania zadaliśmy byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu.

Musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że to nie jest tylko historia. To nie tak, jak niektórzy mówią: zapomnijmy o przeszłości, myślmy tylko o przyszłości. Problem polega na tym, że nie możemy uczciwie rywalizować dziś z wieloma państwami, właśnie ze względu na to, co wydarzyło się w 1939 r. – wskazał rozmówca portalu wpolityce.pl.

Patryk Jaki wspomniał tragiczne zdarzenia sprzed 82. lat.

Aby to zrozumieć, trzeba wyobrazić sobie, że Polska w wyniku napaści Niemiec po II wojnie światowej straciła prawie 40 proc. zasobów państwa. Dla porównania Anglia czy Francja straciły tylko 1 proc. swoich zasobów. Polska walczyła z Hitlerem, nie kolaborowała, jak niektóre państwa, zachowała się honorowo. Potem jeszcze na 50 lat została oddana pod jurysdykcję komunistów, gdzie nie mogła się normalnie rozwijać – przypomniał Jaki. I to dlatego państwa Europy Zachodniej mają dziś taką nad nami przewagę i mogą nam skakać po głowach, w tak absurdalnych sprawach jak np. kwestia praworządności, gdzie chcą nas uczyć kultury. To nie jest tak, że o tym, co się wtedy wydarzyło, możemy po prostu zapomnieć. To wpływa na wszystko, co dziś dzieje się w Polsce. Gdyby Niemcy zapłacili za wszystko, co zrobili wówczas Polsce, to dzisiaj każdy Polak byłby kilkukrotnie bogatszy – podkreślił polityk.

Zniszczona infrastruktura i zrabowane dzieła sztuki

Straty wojenne to nie tylko zniszczona infrastruktura, budynki, ludzie, którzy stracili życie. To również kosztowności i cenne dzieła sztuki zrabowane przez najeźdźców, na co zwrócił uwagę nasz rozmówca.

Jest taka książka wybitnego niemieckiego historyka, prof. Goetza Aly, która pokazuje, jak do dziś każdy Niemiec ma korzyści z tego, że Niemcy tak bardzo obrabowały Polskę. Pamiętajmy, że tak wiele cennych dzieł kultury i sztuki, indywidualnych majątków do dziś znajduje się w niemieckich domach, do dziś nie wróciło do Polaków – podkreślił Patryk Jaki. Polska dawno powinna już wystosować wniosek o reparacje. Nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje. Gdyby to zależało ode mnie, dawno taki wniosek byłby wysłany – dodał.

Czy jednak mamy szanse na to, że Niemcy wynagrodzą nam finansowo zniszczenia, których dokonali podczas II wojny światowej? Przedstawiciele władz RFN niejednokrotnie podkreślali, że ta sprawa jest dla nich zamknięta.

Dlaczego powinniśmy ubiegać się o reparacje? Nasz rozmówca zwrócił uwagę, że fakt, iż Niemcy nie rozliczyły się finansowo ze zbrodni z czasów II wojny światowej zaważył nie tylko na rozwoju Polski w latach powojennych aż do dziś.

To będzie ważyć także na kolejnych pokoleniach. Moje dzieci będą miały gorszy start niż dzieci z wielu państw zachodnich. Właśnie dlatego, że tak doszczętnie nas wówczas obrabowano i nikt do dziś nie oddał nam za to pieniędzy – podkreślił.

Mimo iż wzrasta świadomość, że wojnę wywołali Niemcy, a Polacy coraz odważniej przypominają, że byli ofiarą, a nie sprawcą, wciąż pokutują pewne tendencje do rozmywania odpowiedzialności niemieckiej - np. skandaliczne stwierdzenia, że tragedię 1939 r. wywołało „złe słowo człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi”.

To samorządowcy Platformy niestety celują w tym. I to bardzo przykre, że w Polsce jest też taki nurt, który przecież znamy z czasów rozbicia dzielnicowego. Przykre, że dziś niektórzy samorządowcy Platformy mają takie tendencje – ocenił Jaki.

wpolityce.pl/mt

Czytaj też: Szef Naftohazu: Wstrzymanie gazu oznacza atak Rosji