Jak pandemia pomogła cyfryzacji?

Jesteśmy w NASK odpowiedzialni z jednej strony za wprowadzanie istotnych usług cyfryzacyjnych dla państwa, a z drugiej strony sami podlegamy tym procesom, które wywołała pandemia - mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Z perspektywy instytutu skutki pandemii są bardzo widoczne. Dotyczą one m.in. organizacji pracy. Zespól NAK wraca właśnie z trybu pracy zdalnej do trybu pracy rotacyjnej.

Zwraca uwagę, że na pewno można zaobserwować obecnie rosnący głód na usługi cyfrowe.

Przeszliśmy przyspieszoną rewolucję cyfrową?

Bardzo istotne stało się też podłączenie szkól do sieci szybkim światłowodem.

A ta obowiązywała przez większość czasu w czasie epidemii koronawirusa.

Sam projekt to ponad 1 miliard złotych. 900 milionów złotych.

A jak się bronić przed cyberprzestępcami?

To prawda, że tych incydentów jest coraz więcej i metod oszustw komputerowych również. To też są wzrosty geometryczne, bo intensyfikacja usług cyfrowych powoduje również większość skłonność do tego, by wykorzystywać te usługi cyfrowe w niecnych celach.